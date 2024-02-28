Нардеп Юрчишин розповів, яке питання щодо зміни формату телемарафону є найбільш дискусійним

Про це в коментарі кореспондентці Еспресо Катерині Галко сказав голова комітету ВР з питань свободи слова Ярослав Юрчишин.

"Він (телемарафон, - ред.) уже частково міняється. Ми зараз фіксуємо більшу наявність у різних слотах матеріалів, які відзняті професійним медіа у Збройних Силах, тобто "Армія ТВ". Там є прямі синхрони не лише пресофіцерів, а й від фронту. Запит суспільства на те, щоб отримувати більш верифіковану, якісну інформацію про те, що відбувається в найбільш болючій точці - на лінії фронту, бойового зіткнення, частково вже починає задовольнятися", - сказав він.

За його словами, нині триває комунікація з телеканалами, які входять до телемарафону, щодо того, аби поліпшити етичні стандарти й збалансованість інформації. Також триває дискусія щодо залучення інших каналів до телемарафону.

"На жаль, це найскладніше питання в даній дискусії. На це поки що політичної волі, в першу чергу представників президентської команди, немає. Хоча, як на мене, це б суттєво збалансувало рівень довіри", - сказав Юрчишин.

Він висловив переконання, що без суттєвих змін, які мають відбутися цьогоріч, телемарафон не матиме довіри, не зможе бути джерелом надійної інформації, а відповідно у влади не буде аргументів продовжувати його фінансування.

У листопаді минулого року Єврокомісія рекомендувала розпочати процес перемовин про вступ України до ЄС.

Водночас у звіті щодо виконання Україною умов для початку переговорів про вступ до ЄС наголошується на необхідності відновити незалежний медіаландшафт. "У березні 2022 року в умовах воєнного стану президент підписав указ про єдину інформаційну політику шляхом об’єднання програм усіх національних телеканалів у єдину інформаційну платформу. Це рішення призвело до розширення державного контролю над мовленням і деяких обмежень. Деякі ЗМІ вважають ці обмеження непропорційними. Подібним чином, виключення трьох приватних (опозиційних) телеканалів із наземного мовлення (в той час, як канали продовжують працювати та залишаються доступними іншими способами) критикувалося опозицією з тих самих підстав", - ішлося в документі. Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами.

Згідно з опитуванням, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно із соціологічною службою Центру Разумкова на замовлення "Чесно" з 8 по 15 грудня 2023 року, майже половина респондентів назвали телемарафон неактуальним.

Водночас в ОП заявили, що не бачать підстав закривати телемарафон, бо він є інструментом інформаційної боротьби з РФ.

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