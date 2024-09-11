"Песимістичний сценарій дуже малоймовірний", - директор "Київводоканалу" про наслідки для столиці через забруднення Десни

Про це він сказав під час пресбрифінгу 11 вересня, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

За його словами, будь-яка ситуація має розглядатися за різними сценаріями - оптимістичним, песимістичним та реалістичним. Лисюк вважає, що песимістичний сценарій у цій ситуації можливий, але "дуже-дуже малоймовірний".

Він пояснив, що наразі спостерігається органічне забруднення - це сполуки, які потрапили у вигляді органіки у воду та споживають кисень. Через них підвищується хімічне споживання кисню, і його рівень у воді падає.

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"Зараз ми бачимо, що йде розбавлення. Можливо, ця пляма до Києва і не дійде в тому обсязі, який викличе занепокоєння. Тому ситуація під контролем, ми моніторимо ситуацію", - додав Лисюк.

Про забруднення Десни

Міндовкілля 6 вересня повідомляло, що забруднюючі органічні речовини в річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові. Напередодні на ділянці річки Десна перед Черніговом вжили заходів із насичення поверхневої води киснем.

В.о. мера Чернігова Олександр Ломако 9 вересня розповів, що в річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води, також там фіксується масовий замор риби.

10 вересня заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

Того ж дня на сторінці КП з'явилась реакція на заяву свого спікера. Там зазначили, що "ситуація є контрольованою. Якість води. яка подається у домівки киян, відповідає усім встановленим нормам, жодної загрози для споживачів немає. Хочемо підкреслити, що представник Київводоканалу в ефірі телеканалу "Еспресо" озвучив найбільш песимістичний сценарій розвитку подій, вірогідність якого наразі низька".