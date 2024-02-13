Це було затіяно Офісом президента, щоб створити підґрунтя для звільнення Залужного: депутат Осадчук про "вдосконалення" процесу мобілізації

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми дорослі люди й вже трохи досвідчені, маємо непоганий політичний зір і добре розуміємо хто і в які ігри грається. Якби президент України, він же Верховний Головнокомандувач хотів навести порядок з мобілізацією, то ще 3-4 місяці тому скликав би РНБО, зібрав би всіх, хто добре розбирається, і відповідно до 11-ї статті закону про мобілізацію та мобілізаційну підготовку, який діє в Україні з 1993 року і надає президенту всі без виключення повноваження визначати об'єм, порядок, відстрочки, звільнення від мобілізації – все на світі там прописано. Так от, якби президент хотів би серйозно це зробити, то зробив би. А чим далі я слідкую, що відбувається з так званим процесом вдосконалення мобілізації, тим більше мені здається, що це було затіяно Офісом президента, виключно, щоб створити підґрунтя для ротації військового керівництва, іншими словами – для звільнення Залужного", - зауважив Андрій Осадчук.

Нардеп нагадав, що саме президент першим на своїй підсумковій конференції 19 грудня 2023 року озвучив необхідну цифру для мобілізації - 500 тис., яку тут же підставив під сумнів.

"Перший законопроєкт по мобілізації, який подали 25 грудня, був відкликаний, бо всі погодилися, що він тотально неконституційний. Проблема у довірі, яку руйнували цим процесом починаючи з жовтня-листопада минулого року. А зараз вже закінчується лютий. Знаємо, що президент поїде на Мюнхенську безпекову конференцію, тому у кращому випадку ми зберемося у кінці місяця. Може профільний комітет щось доопрацює. Але, коли Верховний Головнокомандувач, диригент всієї політики у країні, запускає цей процес так, що він обговорюється 4 місяці, то напевно хтось дійсно не хоче проводити вдосконалення мобілізації", - зазначив народний обранець.

Осадчук додав, що три дні тому був чіткий сигнал – виявляється Сирському треба проводити аудит, бо у нас 1 млн людей у Силах оборони, з яких тільки 300 тис. воювали.

"Тоді люди роблять висновки – навіщо нам мобілізація, якщо у нас є 700 тис., які взагалі не воювали? Я вже мовчу, як можна озвучувати цифри, які стосуються військ у великій війні. Взагалі розумні люди озвучують цифри, щоб вводити в оману ворога. А ми якщо озвучуємо, то вводимо в оману і ворога, і себе, народ України", - підсумував пан Андрій.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.