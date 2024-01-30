Агресор повинен відшкодувати збитки, - прем'єрка Естонії закликала передати заморожені активи РФ Україні

Про це вона заявила на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Ми повинні продовжувати використовувати заморожені активи Росії на користь України. Рада, що мої заклики знаходять відгук не лише в ЄС, але й серед країн G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію", - наголосила Каллас.

Вона додала, що видатні вчені-юристи та економісти також підтримали цю ідею. "Це не тільки морально, але і юридично правильно. Це міжнародна правова норма, згідно з якою агресор повинен відшкодувати збитки", - зазначила естонська прем'єрка.



За її словами, використання заморожених активів Росії допоможе Україні відновитися та відродити свою економіку, яка як ніколи потребує підтримки.

"Крім того, це робить світ безпечнішим, якщо країни бачать і вірять, що вони не можуть намагатися завоювати своїх сусідів, не втративши при цьому доступ до своїх глобальних резервів", - зауважила Каллас, додавши, що з нетерпінням чекає на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня.

Що відомо про конфіскацію активів РФ на користь України

30 листопада у Сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні. Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України. Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь. 22 січня стало відомо, що очільники МЗС країн ЄС наближаються до розв'язання питання щодо способів використання заморожених активів РФ. Пізніше посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear. 22 січня очільники МЗС країн Євросоюзу просунулися у реалізації планів щодо запровадження податку на непередбачений прибуток від заморожених російських активів, проте про їхню конфіскацію тоді ще не йшлося.

У середу, 24 січня, комітет Сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.