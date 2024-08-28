Атаками на енергосистему США ультраправі намагаються повалити владу у США, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Напад на об’єкти Дьюка в окрузі Мур залишається нерозкритим, але На думку правоохоронних органів та інших експертів, напади на енергооб'єкти США це справа рук ультраправих екстремістів, які намагаються посіяти хаос з метою насильницького повалення уряду Штатів.

Видання пише, що пошкодження електромережі вже давно є задумом правих екстремістів, які планували такі напади протягом багатьох років. Нещодавно вони отримали поштовх від таких онлайн-місць, як Terrorgram, вільної мережі каналів на платформі соціальних мереж Telegram, де користувачі по всьому світу виступають за насильницький расизм білої раси.

Частково люди використовують Terrorgram, щоб підбурювати один одного. Люди на форумі також схопилися за нещодавні антиімміграційні заворушення у Великій Британії, підбурюючи людей до сутичок з поліцією. У червні 2022 року, за кілька місяців до стрілянини в окрузі Мур, користувачі на форумі почали пропонувати більш практичну підтримку у формі 261-сторінкового документа під назвою Hard Reset, який містить конкретні вказівки щодо використання автоматичної зброї і вибухівки для порушення енергопостачання. Однією з пропозицій документа є стріляти з великокаліберної зброї по трансформаторах підстанцій.

За даними Північноамериканської корпорації надійності (NERC), галузевої групи, яка займається моніторингом ризиків для комунальних підприємств, енергетичні компанії повідомили про 185 фізичних атак або загроз проти мережевої інфраструктури у 2023 році, що більш ніж удвічі перевищує показник 2021 року. Відповідно до протоколів суду, екстремісти планували вимкнути електроенергію на підстанціях поблизу запланованих протестів Black Lives Matter. Інші планували вразити гідроелектростанції та іншу критичну інфраструктуру. З 2022 року поліція висуває звинувачення підозрюваним у змовах з метою нападу на енергетичні об’єкти в Айдахо, Меріленді та Огайо.

Що відомо про затримання Дурова у Франції

39-річний програміст і підприємець Павло Дуров увечері в суботу, 24 серпня 2024 року, був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним в Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон вперше відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова та заявив, що це не є політичним рішенням.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання програміста, підприємця та засновника Telegram Павла Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень.

Прокурор Парижа продовжив термін утримання під вартою керівника Telegram Павла Дурова ще на 48 годин в рамках розслідування кіберзлочинів.