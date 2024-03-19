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Близько 70 тис. польських фермерів вийдуть на загальнонаціональний страйк 20 березня

19 березня, 2024 вiвторок
23:36
Світ польскі фермери, блокада кордону

У середу, 20 березня, польські фермери вийдуть на страйк. У понад пів тисячі протестів по всій країні планують узяти участь близько 70 тисяч людей

Такі офіційні дані надала польська поліція за день до загальнонаціонального страйку фермерів, повідомляє  RMF24.pl.

Через оголошений на 20 березня національний загальний страйк фермерів очікуються величезні труднощі на дорогах на всій території Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, зокрема кілька – на під’їзних дорогах до Варшави.

Аграрії анонсували протести на трасах, швидкісних, національних дорогах, а також у центрах міст. Окрім блокування пунктів збору в найбільших містах країни, фермери також мають намір паркувати свої сільськогосподарські трактори перед будівлями органів місцевої влади. Протест матиме різноманітну форму. Так, окрім перекриття руху та блокад, в одному з регіонів фермери анонсували страйк у вигляді пікніка, де вони розповсюджуватимуть продукти та роздаватимуть листівки. 

Фото: скриншот з онлайн-мапи протестів

 

Серед міст, які охопить страйк, – Варшава, Краків, Гданськ, Щецин, Кельце; Люблінське, Любуське, Лодзьке, Вармінсько-Мазурське, Підкарпатське водєводства.

Протести заплановані починаючи від шостої години ранку й до шостої – сьомої години вечора. 

У поліції зазначили, що безпеку під час акцій протесту гарантуватимуть правоохоронці. У найбільш критичних точках поліція регулюватиме рух.

  • У неділю, 17 березня, польські фермери оголосили блокування пункту пропуску на польсько-німецькому кордоні у Швєцко біля Франкфурта-на-Одері на чотири дні. На дорогах утворились кілометрові затори.
  • Також польські фермери блокують усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Акції протесту почалися 9 лютого. Протестувальники вимагають скасувати преференції для продукції з України, а також відтермінувати законодавчі зміни у галузі сільського господарства, які вводить ЄС. Тим часом 13 лютого Європейська комісія офіційно продовжила виняток із правил щодо залишення частини сільськогосподарських земель під паром, що було причиною протестів фермерів по всьому ЄС. 
  • 6 березня Європейська комісія пообіцяла представить нові законодавчі пропозиції, аби задовольнити вимоги фермерів, які протестують. А 15 березня представила пропозиції з перегляду Спільної сільськогосподарської політики ЄС, пом'якшивши її на користь фермерів
  • Як повідомив 19 березня Politico, Франція долучилася до Польщі в закликах до подальших обмежень на імпорт української сільськогосподарської продукції
  • Видання Financial Times додало, що ЄС готується запровадити мита на імпорт зерна з Росії й Білорусі, щоб заспокоїти фермерів і деякі країни-члени 
Теги:
Економіка
Польща
фермери
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