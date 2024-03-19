Близько 70 тис. польських фермерів вийдуть на загальнонаціональний страйк 20 березня

Такі офіційні дані надала польська поліція за день до загальнонаціонального страйку фермерів, повідомляє RMF24.pl.

Через оголошений на 20 березня національний загальний страйк фермерів очікуються величезні труднощі на дорогах на всій території Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, зокрема кілька – на під’їзних дорогах до Варшави.

Аграрії анонсували протести на трасах, швидкісних, національних дорогах, а також у центрах міст. Окрім блокування пунктів збору в найбільших містах країни, фермери також мають намір паркувати свої сільськогосподарські трактори перед будівлями органів місцевої влади. Протест матиме різноманітну форму. Так, окрім перекриття руху та блокад, в одному з регіонів фермери анонсували страйк у вигляді пікніка, де вони розповсюджуватимуть продукти та роздаватимуть листівки.

Фото: скриншот з онлайн-мапи протестів

Серед міст, які охопить страйк, – Варшава, Краків, Гданськ, Щецин, Кельце; Люблінське, Любуське, Лодзьке, Вармінсько-Мазурське, Підкарпатське водєводства.

Протести заплановані починаючи від шостої години ранку й до шостої – сьомої години вечора.

У поліції зазначили, що безпеку під час акцій протесту гарантуватимуть правоохоронці. У найбільш критичних точках поліція регулюватиме рух.