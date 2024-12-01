Грузинська мрія закладала свою перемогу через жорстке подавлення протестів, - політолог Копчак

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Грузинська мрія у квітні цього року з другою спробою прийняття закону про іноагентів закладала таку свою стрьомну, даруйте на слові, перемогу на тлі протестів. Вона закладала свою перемогу через, в тому числі, жорстке подавлення цього самого протесту, щоб вийти токсичною для Європейського Союзу, для НАТО", - сказав він.

Володимир Копчак також пеерконаний, що партія планувала на тлі цього і розрив відносин із США.

"Щоб спонукати розрив той самий стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами Америки. Я категорично переконаний, що це програмувалося “Грузинською мрією”. Єдине, вони не спрогнозували те, що це вже зараз реакція нової адміністрації Дональда Трампа. Тобто вони сподівалися, що перехідна буде гратися, а вони далі з Трампом домовляться, і вони намагаються це діло нам скажімо так: скормити", - вважає політолог.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.