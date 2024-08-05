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Іран прагне залучити сусідні країни до осуду вбивства Ганії та промацати можливі бонуси від співпраці зі США, - сходознавець Якубович

Тетяна Нижник
5 серпня, 2024 понедiлок
20:36
Світ Іран

Сходознавець, науковий співробітник сходознавчого відділення Фрайбурзького університету кандидат історичних наук Михайло Якубович прокоментував, чи наважиться Іран вдарити по Ізраїлю 

Зміст

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"На 7 серпня Іран скликав Раду Організації ісламського співробітництва, де буде намагатися залучити інші країни регіону, зокрема арабські, до осуду вбивства Ганії. Тобто Іран виніс певні уроки і хоче зараз промацати можливості певних бонусів для себе через співпрацю з американцями та, в тому числі, з ізраїльтянами, і вийти максимальним переможцем, щоб, навіть якщо удар буде не сильним, то, мовляв, його впросили, це не на часі тощо. Іран зараз вичікує. Для того щоб завдати серйозного удару, потрібно підготуватися. Мобілізації ніякої серйозної не оголошено. Навіть ліванська "Хезболла" готова до нанесення певних точкових атак, але не до масового наступу на Ізраїль. Важко уявити щось подібне. Підготовка не може пройти непоміченою ні для Ізраїлю, ні для Сполучених Штатів", - зазначив Якубович.

За його словами, іранці зараз пішли хитрішим шляхом, намагаються по максимуму залучити арабську громадськість.

"Іран багато років погрожував знищити Ізраїль. Останні 10-15 років це взагалі частина зовнішньої політики і пропаганди. Однак Іран певною мірою виніс уроки з попереднього удару. Іран не хоче, щоб це виглядало як "салют", який успішно відібʼють. Сусідні з Ізраїлем арабські країни, такі як Йорданія, Саудівська Аравія, навіть Ірак, не хочуть, щоб у їхньому повітряному просторі летіли ракети. Йорданія вже вказала Ірану на неприпустимість цього", - додав Якубович.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

Теги:
Ізраїль
військові
Близький Схід
Ірак
Іран
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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