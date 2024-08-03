"Іранці можуть бути зухвалими і доволі непростими": експерт-міжнародник Семиволос про ймовірну велику війну на Близькому Сході

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що не обов’язково зараз це станеться. Немає сенсу поспішати. Ізраїль дотримується парадигми, що очікування удару гірше самого удару. Ми чули від ізраїльського керівництва, що армія готова і вони готуються відбити удар, на кшталт того, що відбувся в квітні. Але якщо удар буде іншим? Якщо це буде по-іншому? А якщо він буде не зараз, коли армія Ізраїлю готова і перебуває у повній бойовій готовності на північних кордонах, а через місяць? Куди поспішати і навіщо? В такому випадку це змінює картину. Через місяць ми забудемо цей епізод, будуть нові події, і тоді помста буде холодною, як і має бути", - повідомив він.

Якщо Ізраїль відчує, що втрачає стратегічну ініціативу, він може почати війну, - сказав директор Центру близькосхідних досліджень.

"До цього моменту відбудеться багато різних подій, включаючи ситуацію в Газі, бої на півночі Ізраїлю та на півдні Лівану не вщухатимуть, а будуть тривати. Це буде постійна колотнеча, і тут головне, хто перший "моргне". Якщо Ізраїль відчує, що втрачає стратегічну ініціативу, то цілком можливо, що він почне війну на півдні Лівану. Тоді це буде зовсім інша історія", - зазначив він.

Варто згадати, що Байден нещодавно говорив з Нетаньягу і сказав, що в разі нової ескалації Америка не буде допомагати Ізраїлю:"Мовляв, ми зараз відіб'ємо удар, а далі якщо ви будете поводитися як останній тиждень, ми допомагати не будемо. А якщо зараз не буде удару? Тобто мені здається, що іранці теж можуть бути зухвалими і доволі непростими у своїх реакціях, але я можу помилятися", - резюмував Семиволос.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху "ХАМАС" Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів Хезболли та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії, та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик військової ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації, Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська, і допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

Пізніше Байден попередив Нетаньягу, що США припинять допомогу, якщо Ізраїль сприятиме ескалації конфлікту з Іраном.