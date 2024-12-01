Конституційний суд, військові з України, фонд допомоги протестувальникам: про що йшлося у вечірньому зверненні Зурабішвілі

Її виступ транслювався наживо на офіційному фейсбуці президентки, а також в етері телеканалу Euronews Georgia.

Як наголосила Зурабішвілі, протест громадян, який триває по всій країні протягом останніх чотирьох днів, не виходить за межі конституції, тоді як команда Бідзіни Іванішвілі навпаки своїми діями їй суперечить.

"Цей протест та всі інші дії залишаються в межах конституції. Загалом ми, суспільство, з нашими громадянськими ініціативами, під час цього вуличного протесту й під час усіх наших дії, ми перебуваємо на боці конституції, ми захищаємо конституцію та майбутнє цієї країни. Навпаки, правляча партія на на кожному кроці виходить за межі конституції, порушує її, навіть своїми останніми рішеннями", - зазначила глава грузинської держави.

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При цьому вона вважає за необхідне мирним чином натиснути на розташований у Батумі конституційний суд, аби він пришвидшив розгляд поданої нею, як президенткою Грузії, скаргу на результати парламентських виборів.

Що ж стосується, власне, протестної боротьби, то вона, на думку Зурабішвілі, має й надалі лишатися позапартійною.

"Цей громадянський протест має залишитися таким, яким він є у своїй спонтанності, свободі та самоорганізації. Ми всі (перед зверненням президентка зустрічалася з лідерами чотирьох опозиційних партій - ред.) погодилися, що ані втручання політичних партій, ані моє втручання, звісно, ​​не потрібні, але потрібна підтримка і захист. Яким чином має бути висловлена ​​підтримка – це в першу чергу справа суспільства, громадських організацій та юристів, які також були представлені (на зустрічі з президенткою - ред.)", - пояснила глава держави.

"Є обов’язок буквально захищати затриманих людей", - додала Зурабішвілі.

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"Не забувати їх також є моїм обов’язком. Треба звернутися до усіх інстанцій, щоб усі постраждалі були захищені. Мій прямий обов’язок – донести їхні голоси до міжнародних партнерів, тому що те, що ми бачимо сьогодні, абсолютно неприпустимо в цивілізованій країні", - продовжила президентка Грузії.

На що вона ще звернула увагу:

повідомлення про нібито повернення з України грузинських добровольців для участі в акціях є "провокацією";

слід створити "фонд допомоги" протестувальникам;

Суспільне мовлення Грузії, яке утримується коштом платників податків і яке роками інформаційно блокує главу держави, повинно надати президентці час для виступу в прямому етері.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

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Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.