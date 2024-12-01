Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Конституційний суд, військові з України, фонд допомоги протестувальникам: про що йшлося у вечірньому зверненні Зурабішвілі

Конституційний суд, військові з України, фонд допомоги протестувальникам: про що йшлося у вечірньому зверненні Зурабішвілі

Анатолій Буряк
1 грудня, 2024 неділя
20:41
Світ Саломе Зурабішвілі

Ввечері у неділю, 1 грудня 2024 року, грузинська президентка Саломе Зурабішвілі звернулася до нації з поточною оцінкою подій у країні та подальшими планами боротьби за повернення до євроінтеграції

Зміст

Її виступ транслювався наживо на офіційному фейсбуці президентки, а також в етері телеканалу Euronews Georgia.

Як наголосила Зурабішвілі, протест громадян, який триває по всій країні протягом останніх чотирьох днів, не виходить за межі конституції, тоді як команда Бідзіни Іванішвілі навпаки своїми діями їй суперечить.

"Цей протест та всі інші дії залишаються в межах конституції. Загалом ми, суспільство, з нашими громадянськими ініціативами, під час цього вуличного протесту й під час усіх наших дії, ми перебуваємо на боці конституції, ми захищаємо конституцію та майбутнє цієї країни. Навпаки, правляча партія на на кожному кроці виходить за межі конституції, порушує її, навіть своїми останніми рішеннями", - зазначила глава грузинської держави.

Читайте також: Євродепутатка від Литви запропонувала план врегулювання кризи у Грузії, її підтримав Дуда: реакція уряду Іванішвілі

При цьому вона вважає за необхідне мирним чином натиснути на розташований у Батумі конституційний суд, аби він пришвидшив розгляд поданої нею, як президенткою Грузії, скаргу на результати парламентських виборів.

Що ж стосується, власне, протестної боротьби, то вона, на думку Зурабішвілі, має й надалі лишатися позапартійною.

"Цей громадянський протест має залишитися таким, яким він є у своїй спонтанності, свободі та самоорганізації. Ми всі (перед зверненням президентка зустрічалася з лідерами чотирьох опозиційних партій - ред.) погодилися, що ані втручання політичних партій, ані моє втручання, звісно, ​​не потрібні, але потрібна підтримка і захист. Яким чином має бути висловлена ​​підтримка – це в першу чергу справа суспільства, громадських організацій та юристів, які також були представлені (на зустрічі з президенткою - ред.)", - пояснила глава держави.

"Є обов’язок буквально захищати затриманих людей", - додала Зурабішвілі.

Читайте також: Оксана Забужко. Грузія: Le Temps retrouvé

"Не забувати їх також є моїм обов’язком. Треба звернутися до усіх інстанцій, щоб усі постраждалі були захищені. Мій прямий обов’язок – донести їхні голоси до міжнародних партнерів, тому що те, що ми бачимо сьогодні, абсолютно неприпустимо в цивілізованій країні", - продовжила президентка Грузії.

На що вона ще звернула увагу:

повідомлення про нібито повернення з України грузинських добровольців для участі в акціях є "провокацією";

слід створити "фонд допомоги" протестувальникам;

Суспільне мовлення Грузії, яке утримується коштом платників податків і яке роками інформаційно блокує главу держави, повинно надати президентці час для виступу в прямому етері.

Як у Грузії розгортається нова Революція

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

Читайте також: Зурабішвілі: легітимного президента обере легітимний парламент, а доти я є главою держави

При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Читайте також: "Це наш історичний вибір": протести у Тбілісі підтримав найкращий футболіст Грузії Кварацхелія 

Оглядачі кажуть про реальну загрозу сповзання Грузії до моделі проросійської диктатури білоруського зразка.

Теги:
Новини
Росія
ЄС
Грузія
втручання Росії
акції протестів
членство в ЄС
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Влад Дідусь
30 листопада, 2024 субота
"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару
путін
Автор Юлія Юліна
28 листопада, 2024 четвер
Путін пригрозив застосувати проти України "всі наявні засоби ураження" в разі отримання нею ядерної зброї
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 грудня
21:12
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запускають партії БПЛА по території України: ситуація ввечері 1 грудня
21:05
Війна з Росією, ЗСУ
Окупанти загрожують основним логістичним шляхам ЗСУ на Донеччині, - розвідка Британії
21:02
Секс-робота
Трудові договори, лікарняні та пенсії: секс-працівники Бельгії першими у світі отримали право на соцгарантії
20:47
втрати росіян
Армія РФ у листопаді 2024 року зазнала рекордних втрат в живій силі на війні в Україні
20:28
ЗАЕС
Енергетики Укренерго відремонтували пошкоджену 30 листопада високовольтну лінію ЗАЕС
20:16
світло
Відключення світла 2 грудня розпочнуться о 07:00
20:16
Джейк Салліван
Салліван: Україна не отримає ядерну зброю, але буде максимально посилена, тому що 21 січня війна не закінчиться
20:13
Ексклюзив
Сирія
Чому загостення у Сирії сталося саме зараз: пояснив ізраїльський політолог Зайден
20:03
OPINION
Грузія: Le Temps retrouvé
19:59
Оновлено
Ворскла, УПЛ, Олександр Скляр і Віктор Корнієнко
"Динамо" не змогло перемогти "Колос", а в "Шахтаря" не вийшло обіграти "Рух". Результати та розклад усіх матчів 15-го туру УПЛ
19:54
Огляд
пожежа у Ростовській області
Атака на аеродром "Халіно", уражені російські РЛС в окупованому Криму та пожежа в Єкатеринбурзі: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:49
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок російської атаки по пасажирському автобусу в Херсоні загинула волонтерка Римма Бараненко
19:35
Ярослава Магучіх
Ярославу Магучіх визнано найкращою легкоатлеткою світу у 2024 році
19:06
НАТО
Зеленський пояснив, чому не може сам просити ЄС та НАТО про введення військ до України
19:00
Інтерв’ю
НАТО, Трамп
В Європі пів століття мріяли про свою армію, а тепер мають українську, - Піонтковський
18:45
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли в Нідерландах, Італії, Болгарії, Литві, США одночасно подали у відставку
18:04
OPINION
Волинська трагедія: зводити рахунки з минулим безглуздо
18:03
Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Україну не буде зміцнено, за 3-5 років Путін прийде знову й зруйнує нас повністю
17:54
Україна - Євросоюз
Із 2025 року ЄС щомісяця надаватиме Україні €1,5 млрд від заморожених російських активів, - президент Євроради Кошта
17:41
Аналітика
Кіпр
Розділені, але не роз'єднані: чому Кіпр та Україна заговорили про вступ у НАТО без всіх своїх територій. Пояснюємо
17:26
Ексклюзив
Атомна енергетика
"Після кожного удару енергетична безпека України знижується": експерт з атомної енергетики Литвинський
17:19
"Нам однозначно потрібно підвищувати вартість вищої освіти", - заступник міністра освіти і науки Винницький
17:16
Ексклюзив
економіка
Головне, не стати сировинним придатком, - економіст Непран про можливість обміну українських копалин на безпеку з боку США
17:00
Інтерв’ю
Олег Рибачук
Ми можемо за допомогою гарного слова і "кольта" розв'язати проблему пізніше: політик Рибачук про повернення Україні окупованих територій
16:54
ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 111 боєзіткнень: окупанти зосереджують сили на кількох напрямках, - Генштаб
16:32
війна з РФ
Росіяни накопичують сили для масштабного наступу на Запорізькому напрямку, але ми готові, - комбриг з Нацгвардії Хільченко
16:31
Окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці (01.12.2024)
Оточують Дворічну на Харківщині: окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці
16:11
Оновлено
1000 гривень
За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
16:03
OPINION
Чому Південна Корея не хоче давати нам снаряди та зброю
15:52
Каш Патель
Трамп поставить на чолі ФБР вірного йому юриста Патела: хто це такий
15:49
НАТО
Зеленський: Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями
15:17
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук
15:10
Пресреліз
Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest
14:55
Американські солдати під час військових навчань у Сендстранді
У Норвегії поблизу кордону з РФ створили центр десантних операцій НАТО
14:34
Євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене
Євродепутатка від Литви запропонувала план врегулювання кризи у Грузії, її підтримав Дуда: реакція уряду Іванішвілі
14:32
Індія, циклон "Фенгал"
В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей
14:16
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу
14:01
OPINION
Путін і Карибська криза: сталінська імітація
13:51
Володимир Путін
Путін ухвалив бюджет РФ з рекордними військовими витратами
12:56
ЗСУ
Медогляд військовозобов'язаних відокремлять від ВЛК і ТЦК: як це працюватиме
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV