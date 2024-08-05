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Не виключено, що Ізраїль першим нанесе превентивний удар, - експерт-міжнародник Семиволос

Тетяна Нижник
5 серпня, 2024 понедiлок
17:23
Світ Ізраїль танк

Іран розуміє ризики і небезпеку ударів американців та ізраїльтян по своїй території

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Про це розповів директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос в етері телеканалу "Еспресо".

"Іранці можуть нанести серйозний ракетний удар дронів, але зважаючи на квітневі події, такий удар не буде ефективним. Дехто каже, що це буде кількаденний удар, спрямований на виснаження ізраїльської протиповітряної оборони і нанесення масованого ракетного удару по стратегічним або військовим об’єктам. Це можуть бути удари з території Лівану, Сирії, Ємену або Іраку. А може статися так, що удару з території Ірану не відбудеться. Все залежить від того, які стратегічні плани перед собою має Іран. Адже вони також розуміють ризики і небезпеку ударів американців та ізраїльтян по своїй території, по інфраструктурних об’єктах, можливе вбивство високопоставлених чиновників. Це їх лякає і стримує до певної міри. Тому у іранській концепції існує можливість "дати задню" і відійти на більш зрозумілу позицію", - повідомив він.

На запитання, чи може Іран наважитися на наземний удар з боку Лівану або Сирії, використовуючи їхню територію для ракетних ударів або вторгнення на територію Ізраїлю, експерт-міжнародник відповів, що все може бути лише з точністю до навпаки.

"Єдиний, хто може вторгнутися, це Ізраїль на територію Лівану. Ніякого вторгнення Лівану на територію Ізраїлю бути не може. Взагалі може бути ще й превентивний удар Ізраїлю ще до іранського удару, це не виключено", - сказав він.

Якщо іранці будуть діяти, то точно не у простий спосіб, каже Семиволос: "Схоже, Іран грає на нервах. Вони посилають меседжі, які перехоплюються американцями, що призводить Ізраїль до стану підвищеної готовності. Пізніше нічого не відбувається, і так може тривати деякий час. Це виснажує людей фізично і психологічно. М’яч справді на боці Ірану, і він сам може визначити час і місце нанесення удару. Ізраїль, американці пропонують, щоб Іран визначався саме за ізраїльськими правилами гри. Але іранці це розуміють і не будуть діяти у такий простий спосіб". 

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

Теги:
Ізраїль
військові
Близький Схід
Ірак
Іран
Ліван
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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