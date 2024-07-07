Орбан летить до Китаю, - ЗМІ

Про це повідомляє 444.

Зазначається, що на момент публікації, за даними сайтів радіолокаційного відстеження, військово-урядовий літак Dassault Falcon 7X прямує з Будапешта до Пекіна. Імовірно, на його борту може бути Орбан.

Прибути до Китаю він має у понеділок, 8 липня, на світанку.