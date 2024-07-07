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Орбан летить до Китаю, - ЗМІ

7 липня, 2024 неділя
21:54
Світ Віктор Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів до України, Росії та Азербайджану летить у Китай

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Про це повідомляє 444.

Зазначається, що на момент публікації, за даними сайтів радіолокаційного відстеження, військово-урядовий літак Dassault Falcon 7X прямує з Будапешта до Пекіна. Імовірно, на його борту може бути Орбан.

Прибути до Китаю він має у понеділок, 8 липня, на світанку.

  • 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
  • Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
  • Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
  • 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
  • 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
Теги:
Китай
Угорщина
Віктор Орбан
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