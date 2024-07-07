Орбан летить до Китаю, - ЗМІ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після візитів до України, Росії та Азербайджану летить у Китай
Про це повідомляє 444.
Зазначається, що на момент публікації, за даними сайтів радіолокаційного відстеження, військово-урядовий літак Dassault Falcon 7X прямує з Будапешта до Пекіна. Імовірно, на його борту може бути Орбан.
Прибути до Китаю він має у понеділок, 8 липня, на світанку.
- 2 липня прем'єр-міністр Угорщини Орбан прибув до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. На зустрічі зокрема обговорювали мирний план України.
- Згодом у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.
- Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.
- 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
- 7 липня повідомлялося, що Орбан прагне змістити увагу Заходу на можливі перемовини між Україною та Росією щодо припинення бойових дій, проте його зусилля спрямовані на підрив підтримки України від європейських союзників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.42 Купівля 40.42Продаж 40.93
- EUR Купівля 43.63Продаж 44.32
- Актуальне
- Важливе