Політолог Магда припустив, як обмін Гершковича може бути пов’язаний з публікацією WSJ про підрив "Північних потоків"
Виконавчий директор Інституту світової політики Євген Магда припустив, чому про нібито підрив "Північних потоків" заявило видання саме The Wall Street Journal
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Завжди в таких випадках треба дивитися, кому вигідно. Я вважаю, що стаття абсолютно не випадково з’явилася під час Курського наступу Сил оборони України, щоб дискредитувати його. А чому саме WSJ? Давайте пригадаємо, журналіст якого видання був затриманим в Єкатеринбурзі і нещодавно обмінений. Я припускаю, що цілком реалістично елементом повернення Евана Гершковича були домовленості з російськими спецслужбами про те, що WSJ буде сприяти появі таких матеріалів. Це класична real-politic. Я б не хотів, щоб мене звинуватили в тому, що я нівелюю вплив західних медіа, хоча його складно нівелювати через конкурентний характер. Але коли авторитетні західні медіа неодноразово просували тези російської пропаганди, то це не випадково", - зазначив Магда.
За його словами, ці тези свідчать також про те, що популярність Валерія Залужного залишається високою.
"Росія зацікавлена в тому, щоб вбивати клин між Залужним і Зеленським і нівелювати вплив Залужного. Ми маємо розуміти, що для Росії немає значення, хто президент, хто головнокомандувач Збройних сил. Вони бачать Україну тільки в підкореному вигляді, тільки як таку, що капітулювала. Іншого підходу немає", - додав він.
Що відомо про підриви "Північних потоків"
У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.
ЗМІ в США та Німеччині провели розслідування аварії на Nord Stream, вбачаючи у них слід проукраїнських сил, проте офіційні особи країн та НАТО радять дочекатися результатів слідства. В Офісі президента спростували стосунок України.
14 серпня генеральна прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт українця у справі про підрив газопроводів "Північний потік". Підозрюваного наразі розшукують.
Заступник речника федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що результати розслідування диверсії на газогоні Nord Stream не зашкодять відносинам між Києвом і Берліном.
The Wall Street Journal писало, що до вибухів причетні українські високопосадовці. Однак в Офісі президента відреагували на публікацію та відкинули причетність України до підриву "Північних потоків".
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