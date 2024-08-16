Політолог Магда припустив, як обмін Гершковича може бути пов’язаний з публікацією WSJ про підрив "Північних потоків"

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Завжди в таких випадках треба дивитися, кому вигідно. Я вважаю, що стаття абсолютно не випадково з’явилася під час Курського наступу Сил оборони України, щоб дискредитувати його. А чому саме WSJ? Давайте пригадаємо, журналіст якого видання був затриманим в Єкатеринбурзі і нещодавно обмінений. Я припускаю, що цілком реалістично елементом повернення Евана Гершковича були домовленості з російськими спецслужбами про те, що WSJ буде сприяти появі таких матеріалів. Це класична real-politic. Я б не хотів, щоб мене звинуватили в тому, що я нівелюю вплив західних медіа, хоча його складно нівелювати через конкурентний характер. Але коли авторитетні західні медіа неодноразово просували тези російської пропаганди, то це не випадково", - зазначив Магда.

За його словами, ці тези свідчать також про те, що популярність Валерія Залужного залишається високою.

"Росія зацікавлена в тому, щоб вбивати клин між Залужним і Зеленським і нівелювати вплив Залужного. Ми маємо розуміти, що для Росії немає значення, хто президент, хто головнокомандувач Збройних сил. Вони бачать Україну тільки в підкореному вигляді, тільки як таку, що капітулювала. Іншого підходу немає", - додав він.

Що відомо про підриви "Північних потоків"

У ніч на 26 вересня 2022 року в газопроводі "Північний потік - 2" сталося раптове падіння тиску. Вже 27 вересня стало відомо, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".

Експерти з'ясували, що на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі 26 вересня стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. А генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав інцидент диверсією.