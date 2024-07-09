Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
У МЗС Китаю на прохання прокоментувати атаку РФ на Охматдит 8 липня заявили, що Пекін сприятиме мирним переговорам між Україною та Росією
Про це йшлося в заяві речника МЗС КНР Лінь Цзяня.
"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла", - сказав він у відповідь на запитання, чи засуджує Пекін атаку РФ на Охматдит і чи висловлює співчуття українським жертвам.
Речник наголосив, що Китай закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.
"Усі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть загострити ситуацію", - підкреслив Цзянь.
Також він зазначив, що "Китай цінує конструктивні зусилля Угорщини щодо сприяння політичному вирішенню української кризи".
Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо
Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.
Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.
Станом на вівторок, 9 липня, аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені. Унаслідок атаки Росії на цій локації загинули дві людини, є поранені.
Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.
"Миротворча місія" Угорщини
2 липня очільник угорського уряду побував у Києві й зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Орбан закликав главу держави подумати про припинення вогню. В ОП, коментуючи цю пропозицію, заявили, що Україна має власне бачення завершення війни.
5 липня Орбан прибув до Москви. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.
8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.
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