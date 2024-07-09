Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"

Про це йшлося в заяві речника МЗС КНР Лінь Цзяня.

"Позиція Китаю з питання України послідовна та зрозуміла", - сказав він у відповідь на запитання, чи засуджує Пекін атаку РФ на Охматдит і чи висловлює співчуття українським жертвам.

Речник наголосив, що Китай закликає Україну та Росію дотримуватися "трьох принципів деескалації": не допускати розширення бойових дій, уникати ескалації та запобігати залученню до конфлікту інших держав.

"Усі сторони повинні проявляти спокій і стриманість та утримуватися від дій, які можуть загострити ситуацію", - підкреслив Цзянь.

Також він зазначив, що "Китай цінує конструктивні зусилля Угорщини щодо сприяння політичному вирішенню української кризи".

Атака РФ на дитячу лікарню "Охматдит": що відомо

Російська армія 8 липня атакувала Київ ракетами. Унаслідок обстрілу є загиблі, кількість постраждалих і надалі зростає. 9 липня в столиці оголошено Днем жалоби.

Росія завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.