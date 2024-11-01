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Соціологічні компанії США, які проводили екзитполи для опозиції, заявили про маніпуляції на виборах у Грузії

Дар'я Тарасова
1 листопада, 2024 п'ятниця
17:30
Світ вибори в Грузії

Дві американські соціологічні компанії, які проводили екзитполи на парламентських виборах у Грузії, вважають, що результати голосувань були сфальсифіковані

Зміст

Про це пише Reuters.

Американська компанія Edison Research, яка робила дослідження та опитування на замовлення проопозиційного телеканалу Formula, заявила, що розбіжності між її власним екзитполом та офіційними результатами вказують на маніпуляції на парламентських виборах у Грузії 26 жовтня. Інша американська соціологічна компанія HarrisX, яка проводила екзитпол для проопозиційного телеканалу Mtavari Arkhi, наголосила, що офіційні результати виборів "статистично неможливі".

Вибори, які багато хто вважав визначальними для Грузії, запропонували вибір між подальшою європейською інтеграцією під керівництвом прозахідної опозиції і тіснішими зв’язками з Москвою під керівництвом панівної партії, яка, на думку критиків, стає все більш авторитарною.

Групи спостерігачів, у тому числі Організація з безпеки та співробітництва в Європі з 57 країн, заявила, що такі порушення, як вкидання бюлетенів, залякування виборців і підкуп могли вплинути на вибори. Проте вони не сказали, що вибори були прямо сфальсифіковані. Росія своєю чергою заперечує втручання у вибори.

І HarrisX, і Edison Research стверджували, що чотири основні опозиційні партії Грузії разом матимуть парламентську більшість. Третій екзитпол, проведений грузинським опитувальником GORBI для проурядової телестанції "Імеді", передбачив, що "Грузинська мрія" набере 56% голосів.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила вибори як сфальсифіковані, і тисячі людей зібралися після голосування в Тбілісі, щоб висловити невдоволення.

Власний екзитпол Edison Research показав, що "Грузинська мрія" набрала лише 41% голосів.

"Різниця в 13 балів між оцінкою Edison Research та офіційним результатом у 54% для "Грузинської мрії" не може бути пояснена лише нормальними варіаціями та свідчить про маніпуляції голосуванням на місцевому рівні", – йдеться в заяві.

Edison Research "виявив, що відхилення від статистично очікуваних результатів було дуже поширеним, але найбільш вираженим на конкретних виборчих дільницях у сільській місцевості".

HarrisX також поставив під сумнів результати, посилаючись на "статистично незрозумілі розбіжності".

За даними виборчої комісії, "Грузинська мрія" набрала 1,12 млн голосів, перевершивши чотири основні опозиційні партії разом на 335 тис. голосів.

У районі Марнеулі, населеному переважно етнічними азербайджанцями, влада підтвердила факти вкидання бюлетенів і тиску в день виборів, екзитпол HarrisX дав владній партії лише 40% голосів. Офіційні результати зрештою дали там 80%.

Що відомо про вибори в Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося в суботу, 26 жовтня 2024 року. 

Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства в ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на  виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.

Президентка країни Саломе Зурабішвілі ввечері 27 жовтня виступила зі зверненням, у якому наголосила на "тотальній фальсифікації та конфіскації голосів".

Увечері 28 жовтня у столиці Грузії розпочалися протести після оприлюднення результатів парламентських виборів. Близько 15 тис. осіб вийшли до будівлі парламенту в центрі міста.

Теги:
Новини
вибори
Грузія
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