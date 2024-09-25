США скасували запрошення прем'єра Грузії Кобахідзе на зустріч із Байденом, - Голос Америки

Про це пише грузинська служба "Голосу Америки".

Йдеться про зустріч Джо Байдена зі світовими лідерами і високопоставленими чиновниками ООН у Нью-Йорку 25 вересня.

Як стало відомо виданню, Іраклій Кобахідзе, який очолює грузинську делегацію на Генасамблеї ООН, спершу був у списку запрошених, проте згодом адміністрація Байдена скасувала запрошення.

Інформацію про скасування підтвердили "Голосу Америки" високопоставлений посадовець адміністрації та ще одне джерело з конгресу. Окрім цього, американська сторона також відмовилася від усіх зустрічей з грузинською делегацією.

"Нещодавні дії та заяви уряду Грузії свідчать про шокуючу неповагу до демократії та волі грузинського народу", - сказав у коментарі для "Голосу Америки" ще один високопоставлений посадовець американської адміністрації.

Журналісти зазначили, що причиною таких кроків стала антидемократична поведінка грузинського уряду, включно з ухваленням закону про так званих іноземних агентів, діями Антикорупційного бюро проти неурядових організацій, а також заявами провладної сили про заборону опозиційних партій.

Що передувало

На початку червня спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі підписав скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу", який фактично є повторенням російського закону про "іноагентів".

Згодом верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розглядає застосування певних кроків проти Грузії у відповідь на закон про "іноагентів"

Також 4 вересня, парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх" та поправки до ще 18 законів.

Наступного дня ЄС попередив Грузію про наслідки для шляху інтеграції до ЄС через законодавство "про сімейні цінності".

Міністерство фінансів США 16 вересня запровадило санкції проти представників міністерства внутрішніх справ Грузії та проросійської організації "Альт-Інфо", які порушували права людей під час мирних протестів у країні.

Пізніше грузинський премʼєр Іраклій Кобахідзе заявив, що влада "суттєво перегляне" позиції стосовно відносин зі Сполученими Штатами Америки, якщо Білий дім прийме рішення, подібне до раніше запроваджених санкцій.

У ЄС 20 вересня заявили про готовність призупинення безвізового режиму для громадян Грузії, якщо правляча партія "Грузинська мрія" продовжить "відступ від демократії"