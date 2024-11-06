Стратегія для України та наслідки для Європи: глави міноборони Франції та Німеччини обговорять перемогу Трампа на виборах у США
Міністри оборони Франції та Німеччини, Себастьєн Лекорню й Борис Пісторіус, зустрінуться й обговорять наслідки президентських виборів у Сполучених Штатах Америки
Про це пише Politico з посиланням на французьке оборонне відомство.
У матеріалі йдеться, що Лекорню та Пісторіус запланували ввечері 6 листопада зустріч у Парижі, аби обговорити безпеку континенту на тлі перемоги Трампа.
Зазначено, що вони мають обговорити наслідки виборів у США для оборонної політики Європи. Також сторони, ймовірно, спілкуватимуться на тему стратегій оборони України й НАТО, передає Reuters.
Politico зауважує: "Перемога Трампа тепер додає відчуття терміновості в обороні в Європі".
Видання нагадує, що під час попереднього президентства Трамп звинувачував європейські країни в недостатніх витратах на оборону, зокрема Німеччину називав "порушником" стосовно військових витрат. Також він заявляв, що заохочуватиме Росію робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною-членом НАТО, яка не виконує вказівки щодо витрат на оборону.
Під час передвиборчої кампанії республіканець коментував війну РФ проти України, зазначавши, що поговорить "з одним президентом, поговорю з другим і війна закінчиться".
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