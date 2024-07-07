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Світові лідери у приватних розмовах висловлюють занепокоєння станом здоров'я Байдена, - Politico

7 липня, 2024 неділя
14:39
Світ Джо Байден

У приватних розмовах дипломати та світові лідери в ході підготовки до саміту НАТО висловлюють гостре занепокоєння щодо віку, стану здоров'я та здатності Байдена перемогти на президентських виборах 2024 року

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Про це повідомляє Politico.

Після останніх дебатів з Трампом, іноземні посадовці, хоча й підтримують переобрання Байдена, все більше занепокоєні його спроможністю перемогти та очолити світову наддержаву. Вони побоюються, що його вік та нещодавні виступи підривають довіру до його здатності керувати.

"Не треба бути генієм, щоб побачити, що президент старий, - заявив один чиновник з європейської країни НАТО. - Ми не впевнені, що, навіть якщо він переможе, він зможе прожити ще чотири роки".

Крім того, тривога посилюється серед членів НАТО, які вже мали застереження щодо Байдена ще до дебатів.

"Будемо відвертими, на це було боляче дивитися, - прокоментував один чиновник з ЄС. - Ми всі хочемо, щоб Байден отримав другий термін, щоб не мати справу з Трампом знову, але це не дуже обнадіює".

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Британський міністр, висловлюючись ще більш прямолінійно, запитав: "Чи можуть донори демократів, будь ласка, зібратися з думками і відправити Байдена у відставку, щоб у нас з'явився хоч якийсь шанс на кандидата, якому б довіряли виборці?"

Саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня, став ще складнішим для Байдена, адже він мусить заспокоїти союзників щодо прихильності Америки до України. Однак його нещодавні виступи перетворюють саміт на перевірку його фізичної та політичної стійкості.

Хоча офіційно ніхто не озвучив занепокоєння щодо його здоров'я, Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, недвозначно натякнув на потенційні проблеми.

"У них, безумовно, є проблема. Реакція була однозначною", - заявив він.

Натомість посол США в ЄС і давній радник Байдена Марк Гітенштейн зазначив, що будь-яка увага до віку Байдена зумовлена занепокоєнням щодо виборів і його здатності забезпечити собі другий термін перебування на посаді президента.

"Я ніколи не чув, щоб якийсь лідер прямо чи опосередковано висловлював мені занепокоєння щодо свого віку, - зауважив він. - Вони всі стурбовані виборами, тому що вибори вже близько, і вони стурбовані деякими речами, які сказав Трамп".

Цей саміт, безумовно, стане перевіркою не тільки для НАТО, але й для самого Байдена та його спроможності продемонструвати свою стійкість і довіру, що є необхідними для лідера світової наддержави.

Що відомо про чутки щодо хвороби Байдена 

Кандидати у президенти США Джозеф Байден і Дональд Трамп  провели 27 червня перші дебати. Зокрема, говорили й про Україну.  Згідно з опитуванням CNN, після дебатів 5% спостерігачів змінили думку щодо того, за кого голосувати: Трампа назвали переможцем дебатів 67% глядачів, Байдена - 33%.

28 червня Джо Байден уперше прокоментував свій виступ на президентських дебатах із Дональдом Трампом, частково визнавши, що він був поганим. 

Білий дім 2 липня прокоментував чутки щодо здоров’я президента Джо Байдена, визнавши його низьку результативність у дебатах, водночас заявивши, що він все ще може обіймати посаду та балотуватися у президенти США.

Згодом президент США Джо Байден назвав дебати з Дональдом Трампом "поганим епізодом": він заявив, що через хворобу погано себе почував.

Водночас 5 липня Байден заявив, що не потребує проведення спеціальних неврологічних або когнітивних тестів, адже проходить подібні перевірки щодня, коли має ухвалювати важливі рішення.

Теги:
політика
вибори президента
Дональд Туск
Джо Байден
Дональд Трамп
НАТО
вибори у США
США
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