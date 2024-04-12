У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР
Китай готовий тісно співпрацювати з північнокорейським законодавчим органом, щоб допомогти відносинам вийти на "вищий рівень"
Про це заявив голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи, пише Reuters.
"Нашою стратегічною непохитною політикою завжди було підтримувати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР", - цитує Чжао слова президента Китаю Сі Цзіньпіна під час зустрічі з північнокорейським політиком Чхве Рьонг Хе.
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