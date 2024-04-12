У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР

Про це заявив голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи, пише Reuters.

"Нашою стратегічною непохитною політикою завжди було підтримувати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР", - цитує Чжао слова президента Китаю Сі Цзіньпіна під час зустрічі з північнокорейським політиком Чхве Рьонг Хе.