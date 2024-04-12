Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР

У Китаї заявили про намір покращити відносини з КНДР

12 квітня, 2024 п'ятниця
06:33
Світ КНДР, Північна Корея

Китай готовий тісно співпрацювати з північнокорейським законодавчим органом, щоб допомогти відносинам вийти на "вищий рівень"

Про це заявив голова Постійного комітету Всекитайських зборів народних представників Чжао Лецзи, пише Reuters.

"Нашою стратегічною непохитною політикою завжди було підтримувати, зміцнювати та розвивати відносини між Китаєм і КНДР", - цитує Чжао слова президента Китаю Сі Цзіньпіна під час зустрічі з північнокорейським політиком Чхве Рьонг Хе.

  • У березні американська розвідка заявила, що Китай надає допомогу економіці та сфері безпеки РФ.
  • 6 квітня глава мінфіну США Джанет Єллен попередила Китай про "значні наслідки" для країни, якщо компанії підтримуватимуть РФ у війні проти України. Це стало одним з найбільш жорстких попереджень.
  • У вівторок, 9 квітня, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров у Пекіні провів переговори з Сі Цзіньпінем та своїм китайським колегою Ван Ї.
  • 10 квітня у Білому домі заявили, що не мають доказів, що Китай прямо надає військову допомогу Росії.
  • Міністерство закордонних справ Китаю закликало не перекладати на країну відповідальність за співпрацю з Російською Федерацією.
Теги:
Китай
КНДР
Читайте також:
Netflix
9 квітня, 2024 вiвторок
На одному диханні: 2 найкращі міні-серіали Netflix 2023 року
Дональд Трамп
9 квітня, 2024 вiвторок
Жодна людина не є вищою за закон, - спецпрокурор закликав Верховний суд США позбавити Трампа недоторканності
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
11 квітня, 2024 четвер
Росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури у 5 областях: є серйозні пошкодження
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.97
    Купівля 38.97
    Продаж 39.44
  • EUR
    Купівля 41.98
    Продаж 42.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
12 квітня
06:45
Чорне море
ISW: Росіяни заявили про відбиття атаки української ДРГ у Чорному морі
06:26
Україна ЄС
У Франції наголосили на необхідності "робити набагато більше" для допомоги Україні
06:24
Білий дім
"Жахливі нагадування про потреби": у Білому домі відреагували на останні удари РФ по критичних об'єктах України
06:17
"Досягають повільних, але постійних успіхів": РФ користується нестачею ППО в України, - ISW
06:12
Габріель Атталь
Ми бачимо явне втручання Росії у вибори в Європі, - прем’єр-міністр Франції Атталь
06:10
РФ зруйнувала Трипільську ТЕС
Центренерго: відновлення Трипільської ТЕС без достатньої ППО - марна справа
05:55
Оллі Воткінс, Астон Вілла, Ліга конференцій
Ліга конференцій: результати перших матчів чвертьфіналу
05:40
Оновлено
БПЛА, Іран
РФ атакувала Україну кількома групами БПЛА: ситуація в ніч на 12 квітня
04:45
Джо Байден
США заборонили своїм працівникам виїжджати за межі великих міст Ізраїлю 
04:25
Байєр, Ліга Європи, єврокубки
Ліга Європи: результати перших матчів чвертьфіналу
03:24
Володимир Зеленський
"Режим Зеленського веде війну не в інтересах українців": російські фейки і маніпуляції за 11 квітня
02:54
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Ф'юрі ошелешив планами провести три бої з Усиком
02:34
"Якщо нас таких буде багато, то це спрацює": гендиректор Yasno звернувся до українців
01:41
Фанати "Заглембє"
"Кричали, щоб піз***али в Україну": хулігани накинулись на українських футболістів у Польщі
01:20
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем'єр Японії закликав конгресменів США подолати невпевненість у власній глобальній ролі
00:57
Ілля Забарний, "Борнмут", АПЛ
Українця визнали найкращим футболістом місяця в клубі АПЛ
00:44
Повернення українських дітей: до роботи Міжнародної коаліції залучено вже 35 країн 
00:24
Дарвін Нуньєс, Ліверпуль, АПЛ, Ліга Європи
"Аталанта" принизила "Ліверпуль" у Лізі Європи
2024, четвер
11 квітня
23:58
Володимир Путін Олександр Лукашенко
Путін розповів Лукашенку, що його не запросили на мирний саміт, і озвучив своє бачення "перемовин" з Україною
23:47
суддя Олексій Тандир
На засіданні ВРП показали відео смертельної ДТП за участі судді Тандира
23:18
F-16
Норвегія планує передати Україні F-16, які мали продати американській компанії, - ЗМІ
23:07
санкції проти Росії
У ЄС обговорюють окремий режим санкцій проти РФ, - DW
22:47
санкції США
Компоненти для Shahed та підтримка хуситів: США ввели санкції проти компаній з РФ, Китаю та ОАЕ
22:46
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща може надати Україні радянські зенітні ракети радянського виробництва
22:45
ВАКС
Учасникам схеми привласнення 7,7 млн грн на Херсонщині обрали запобіжні заходи
22:07
Дмитро Кулеба
Україна не втратила б Трипільську ТЕС, якби мала Patriot, - Кулеба
21:52
Нідерланди
Уряд Нідерландів виділив Україні додаткові 400 млн євро, - ЗМІ
21:44
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
У Росії збільшився арсенал засобів для ударів по українських об'єктах. Колонка Сергія Згурця
21:39
Оновлено
MIM-23 Hawk
США підписали угоду про надання Україні $138 млн на критичну модернізацію систем ППО
21:31
Оновлено
ЄС - Україна
ВИПРАВЛЕНО. Євродепутати відмовилися голосувати за аудит бюджету Ради ЄС - 2022, щоб вплинути на рішення надати Україні 7 нових систем Patriot
21:13
Іран
Іран повідомив, за яких умов відмовиться від помсти Ізраїлю за обстріл дипмісії в Дамаску
21:06
Кислиця
Кислиця в ООН заявив, що Росія вражає військові цілі лише в 3% випадків
20:54
Оновлено
зенітно ракетний комплекс Patriot
Журналіст Bild заявив, що в України нібито закінчуються ракети до систем ППО Iris-T і Patriot. Реакція Повітряних сил ЗСУ
20:46
Російські хакери
Росія очолила перший в історії глобальний рейтинг кіберзлочинності. На якому місці Україна
20:34
Ексклюзив
конгрес США
Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" розповів, коли Україні можна очікувати на допомогу від США
20:32
сміття
Росіяни планують створити 9 сміттєзвалищ і звозити відходи на ТОТ Луганщини й Донеччини, - Спротив
20:13
Оновлено
Президент Зеленський
Зеленський на саміті Тримор'я у Вільнюсі зустрівся з лідерами п'яти країн
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Путін і його пропаганда: хто кого переконує?
20:00
О Джей Сімпсон
У США помер скандальний футболіст і актор О Джей Сімпсон, якого судили за подвійне вбивство
19:42
ЗСУ генштаб війна з Росією
На фронті за добу зафіксовано 53 бойових зіткнення: найбільше поблизу Бахмута й Новопавлівки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV