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У МЗС Китаю відмовилися коментувати повідомлення про участь військових з КНДР у війні на боці Росії

Світлана Кравченко
22 жовтня, 2024 вiвторок
13:30
Світ Китай

Міністерство закордонних справ Китаю уникає коментарів щодо повідомлень про відправку північнокорейських військових для підтримки армії Росії у війні проти України

Зміст

Про це повідомив кореспондент Укрінформу в Пекіні.

Зазначається, що під час чергового брифінгу в МЗС Китаю журналісти тричі звертались до речника відомства Лінь Цзяня з проханням прокоментувати повідомлення про військових КНДР у Росії та пояснити, як співвідносяться заклики Пекіна до деескалації й політичного врегулювання в Україні з фактичним залученням у війну Північної Кореї.

Крім того, речника китайського МЗС питали, чи планує лідер КНР Сі Цзіньпін порушувати це питання на майбутній зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним на полях саміту БРІКС у Казані.

Натомість Лінь не дав чіткої відповіді на жодне питання. Він лише наголосив, що позиція Китаю щодо "української кризи" є "послідовною та чіткою". 

"Ми сподіваємося, що всі сторони працюватимуть для деескалації та будуть віддані політичному врегулюванню", - тричі повторив представник МЗС Китаю.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

 

Теги:
Новини
Китай
КНДР
Війна з Росією
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