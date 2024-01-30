Угорська опозиція вимагає позачергового засідання парламенту для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

Про це повідомило Reuters.

"Наше прохання було надіслано спікеру... Тепер питання полягає в тому, чи вистачить 135 людям сміливості, щоб з’явитися", – прокоментувала опозиційна депутатка Зіта Гурмаї, маючи на увазі, чи проголосують за цю пропозицію члени парламенту від партії влади Фідес та їхні союзники з християнсько-демократичної партії.

У парламенті Угорщини зараз тривають канікули і він мав би зібратися на чергове засідання наприкінці лютого. Минулої п'ятниці генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на ньому ратифікації заявки про приєднання Швеції.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан минулого тижня заявив, що закликатиме законодавців схвалити вступ Швеції до НАТО за першої ж можливості. Водночас спікер парламенту Ласло Ковер зазначив, що немає нагальної потреби в будь-якому екстраординарному кроці щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО, і припустив, що спроби опозиції провести додаткову сесію, найімовірніше, не будуть вдалими.

На сьогодні Угорщина залишається єдиною країною Північноатлантичного альянсу, яка ще не ратифікувала заявку Швеції на вступ.