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Угорська опозиція вимагає позачергового засідання парламенту для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

30 січня, 2024 вiвторок
01:08
Світ парламент Угорщини

У понеділок, 29 січня, опозиційні партії Угорщини запропонували скликати на 5 лютого позачергове засідання парламенту для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО

Про це повідомило Reuters.

"Наше прохання було надіслано спікеру... Тепер питання полягає в тому, чи вистачить 135 людям сміливості, щоб з’явитися", – прокоментувала опозиційна депутатка Зіта Гурмаї, маючи на увазі, чи проголосують за цю пропозицію члени парламенту від партії влади Фідес та їхні союзники з християнсько-демократичної партії.

У парламенті Угорщини зараз тривають канікули і він мав би зібратися на чергове засідання наприкінці лютого. Минулої п'ятниці генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на ньому ратифікації заявки про приєднання Швеції.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан минулого тижня заявив, що закликатиме законодавців схвалити вступ Швеції до НАТО за першої ж можливості. Водночас спікер парламенту Ласло Ковер зазначив, що немає нагальної потреби в будь-якому екстраординарному кроці щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО, і припустив, що спроби опозиції провести додаткову сесію, найімовірніше, не будуть вдалими.

На сьогодні Угорщина залишається єдиною країною Північноатлантичного альянсу, яка ще не ратифікувала заявку Швеції на вступ. 

  • 18 травня 2022 року після широкомасштабного нападу РФ на Україну Швеція та Фінляндія разом подали заявки на приєднання до НАТО.

  • 4 квітня 2022 року Фінляндія стала 31-м членом НАТО. Натомість до Швеції були зауваження з боку Туреччини та Угорщини.

  • 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Ердоган вніс до парламенту на розгляд протокол про вступ Швеції до НАТО. 23 січня парламент Туреччини проголосував за ратифікацію заявки про вступ Швеції до НАТО.

  • 25 січня Джо Байден надіслав листа лідерам ключових комітетів конгресу, повідомивши про свій намір розпочати формальні процедури щодо продажу винищувачів F-16 Туреччині, коли вона завершить процес приєднання Швеції до НАТО.

  • 25 січня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підписав рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Відтак Угорщина залишилася єдиною державою, яка досі не схвалила приєднання Швеції.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запрошував прем’єра Швеції до Будапешта, щоб обговорити заявку про вступ Швеції в НАТО. Прем'єр-міністри Швеції та Угорщини мають зустрітися в четвер, 1 лютого, на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі.

  • Посол США в Угорщині заявляв, що Сполучені Штати невдоволені тим, що ратифікація вступу Швеції до НАТО триває так довго Він також зазначив, що США не знають, що є причиною затримки з боку угорського уряду. Про це ж говорив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. 

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