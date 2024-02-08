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В ООН закликали Росію надати інформацію про кількість депортованих з України дітей та їхнє місцеперебування

8 лютого, 2024 четвер
17:55
Світ малюнок, діти

Комітет ООН із прав дитини 8 лютого закликав Росію припинити примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій України

Про це пише Reuters.

У доповіді щодо Росії комітет ООН зазначив, що Москва повинна надати інформацію про точну кількість вивезених з України дітей та їхнє місцеперебування, щоб їх можна було ідентифікувати та повернути.

Комітет також наголосив, що Росія має забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена ​​українського громадянства, а також щоб їхні імена та інформація про родинні зв'язки залишалися без змін.

Москва, яка почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, каже, що лише захищала вразливих дітей від зони бойових дій.

Голова комітету Енн Скелтон заявила, що комітет і російська делегація, яка минулого місяця їздила до Женеви для переговорів щодо дітей, використовували різну термінологію. Росіяни заперечують, що порушили міжнародне право, а стверджують, що лише дбали про безпеку дітей.

За словами Скелетон, водночас делегація визнала, що багато дітей отримали російське громадянство, "що також само по собі означало б, що ці діти втрачають свою ідентичність і їм надають російську ідентичність".

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного очільника Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених проти волі до РФ під час війни в Україні.

29 липня посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей з метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тисяч – діти.

23 листопада BBC написало, що лідер політичної партії "Справедлива Росія" 70-річний Сергій Миронов узяв за доньку викрадену з Херсонського обласного будинку дитини 10-місячну дівчинку.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

Теги:
Україна
Росія
ООН
Війна з Росією
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