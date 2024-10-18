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В Польщі є політики, які бояться конкуренції з Україною в ЄС, - Княжицький

Віталій Бесараб
18 жовтня, 2024 п'ятниця
16:24
Світ Україна_Польща

Народний депутат Микола Княжицький вважає, що окремі польські політики прикриваються врегулюванням історичних питань з Україною, побоюючись конкуренції з Києвом у Європейському Союзі

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На мою думку, в польському політикумі є певні особи, які побоюються конкуренції в деяких сферах з Україною у ЄС. Вони продовжують боротись за кошти Європейського Союзу, які надають для вирівнювання. Якщо Україна буде членом ЄС, то, очевидно, буде претендувати на ці кошти. В Польщі ж рівень життя дуже добре піднявся і вона може залишитись без цих грошей. Конкуруючи за гроші та ринки в Польщі, є політики, які прикриваються в цьому історичними питаннями. Це, звісно, не означає, що їх немає. Втім, з цими історичними питаннями мають розбиратись історики. Політики мають же розбиратись з майбутнім. Я є прихильником україно-польського союзу в ЄС. Оскільки, навіть за кількістю населення, ми будемо там лідерами. Тому зможемо робити так, щоб з нашими спільними інтересами рахувались в ЄС", - пояснив Княжицький.

Народний депутат наголосив на важливості розвитку двосторонніх відносин України та Польщі майже у всіх сферах.

"Нам потрібно разом працювати над цими спільними інтересами. Зокрема, спільна економіка, відбудова України, спільні підходи до розвитку сільського господарства та освоєння ринків. Все це безумовно можна зробити. Втім, в польському політикумі є люди, яким набагато простіше грати на минулих труднощах, за які Україна як держава не несе жодної відповідальності й не може нести, бо тоді ще не існувало української державності. Був конфлікт між громадянами більшістю польського походження та меншістю українського на території, яка буда окупована Німеччиною. Тому очевидно, що окупант відповідальний за те, що відбувається на окупованих територіях. За те, що передувало цим подіям, відповідальна Польща. Оскільки, держава має зробити все для того, щоб захищати інтереси національної меншини, яка проживає на території Польщі", - зауважив політик.



 

 


 

Теги:
Україна
Польща
ЄС
євроінтеграція
Вступ в ЄС
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