"Занадто вільний": Лавров став на захист Дурова через вимоги щодо модернізації Telegram

Про це пише "Коммерсант".



"Павло Дуров надто вільним виявився, надто повільно чи взагалі не слухав західних порад про так звану модерацію свого дітища. Все, що відбувається, - це не тільки з ним, Цукерберг (розробник соцмережі Facebook Марк Цукерберг, - ред.) був викликаний в Сенат і погодився співпрацювати, як він сам зізнався. І з іншими великими платформами Захід особливо не церемониться", - сказав Лавров.



Зокрема, затримання Дурова та виклик Цукерберга до Сенату США російський голова МЗС назвав проявом зловживання та глобалізації з боку країн Заходу.



Зазначимо, що Цукерберг відвідав публічні слухання у Сенаті у лютому цього року. Там же були присутні представники соцмереж Х, Snap, TikTok та Discord. Слухання було присвячено темі захисту дітей від булінгу, порнографії та іншого шкідливого контенту на цих платформах.

Що відомо про арешт Дурова у Франції

Програміст і підприємець Павло Дуров увечері 24 серпня був затриманий в аеропорту Парижа після повернення з Баку. Таке стало можливим, оскільки з 2021-го він має французьке громадянство.

25 серпня віцеспікер держдуми РФ Владислав Даванков організував пікет біля французького посольства у Москві на підтримку заарештованого Дурова. Власник соціальної мережі Х Ілон Маск закликав звільнити Павла Дурова та запустив відповідний хештег.

Посольство РФ у Франції заявило, що Париж не пускає до заарештованого засновника Telegram Павла Дурова російських дипломатів і стверджує, що сторона "ухиляється від взаємодії".

Команда соціальної мережі Telegram офіційно відреагувала на арешт Павла Дурова. Там заявили, що чекають "швидкого вирішення цієї ситуації". Російський Telegram-канал Baza заявив, що Дуров не зустрічався з Путіним у Баку.

Президент Франції Емманюель Макрон також відреагував на арешт генерального директора Telegram Павла Дурова. Він заявив, що це не є політичним рішенням, а затримання відбулося в рамках судового розслідування, що триває.

27 серпня французька прокуратура повідомила причини затримання Дурова: йому інкримінують 12 звинувачень. Цього ж дня прокурор Парижа продовжив термін утримання Дурова під вартою ще на 48 годин у рамках розслідування кіберзлочинів.

28 серпня стало відомо, що Дурова взяли під судовий нагляд. Його можуть звільнити з-під варти після внесення застави.