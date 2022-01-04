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Це комплекси, Зеленський його досі боїться – Рахманін про справу проти Порошенка

4 січня, 2022 вiвторок
13:05
Суспільство Рахманін

Банкова таким чином реагує на зростання рейтингів "Європейської Солідарності" та лідера "ЄС"

Президент Володимир Зеленський переслідує Петра Порошенка через особисті причини, а також через зростання рейтингів політичної сили останнього – "Європейської Солідарності".

Про це заявив відомий журналіст, народний депутат від фракції "Голос" Сергій Рахманін у інтерв'ю виданню LB.ua.

На його думку, Зеленський так і залишився кандидатом в президенти і досі не усвідомив себе главою держави.

"Думаю, його збентежило, що рейтинги Порошенка і партії "Європейська Солідарність" поступово підростають. І, скажімо так, з'явився підмурівок для того, щоб наступного року відбулося певне падіння рейтингу Володимира Олександровича Зеленського. Тому йому необхідно зруйнувати образ Порошенка, який у достатньо великої кількості виборців асоціюється із захистом держави, з національною безпекою", – вказав Рахманін.

В умовах стягування військ РФ до кордонів України саме Порошенко асоціюється в багатьох українців із людиною, яка здатна захистити країну, зауважив нардеп. І це викликає роздратування у чинної влади.

"На мій погляд, не була партія Порошенка "партією війни". І він сам не був президентом війни. Але що більше в ЗМІ говорять про перспективи широкомасштабного вторгнення чи ескалації військових дій, то більшають шанси Порошенка далі рости в рейтингу. Тому що Зеленський не асоціюється у виборців з президентом-захисником. На цьому полі, на цьому тлі – він Порошенку програє", – пояснив парламентар.

І додав: "Щоб зруйнувати цей образ, який склався в певної частини виборців, йому потрібен був якийсь яскравий хід. Наприклад, звинуватити колишнього президента в державній зраді і сприянню терористам. Зеленський, вочевидь, вважає це потужним кроком".

Депутат "Голосу" нагадав, що довести факт державної зради в суді – надзвичайно складно.

"Навіть коли йдеться про людей, щодо яких немає жодного сумніву в тому, що вони є зрадниками. Тому що доведення умислу, доведення фактів скоєння державної зради – це неймовірно складний процес", – вказав він.

Рахманін не сумнівається, що Порошенко повернеться до України після закордонних візитів. Також вважає малоймовірним, що всерйоз буде порушене питання арешту політика. Переконаний, що уся діяльність Офісу генпрокурора погоджується із Банковою.

"Домашній арешт, електронний браслет – навряд чи така санкція з'явилася без прямої згоди чи прямої вказівки президента... Навряд чи Офіс генерального прокурора зробив би це без згоди з президентом".

Як вважає Рахманін, самим Зеленським у цій історії керують особисті мотиви.

"На превеликий жаль, він здебільшого залишився тим самим кандидатом у президенти, а не президентом, який несе відповідальність, який не може собі дозволити певні речі. Він дещо подорослішав, але недостатньо виріс. Він надто закомплексований, вибачте на слові, для людини, яка обіймає в такий складний час у такій складній країні таку складну посаду. Коли людина, яка під час пресмарафону -надцять разів повторила, що він президент – це означає, що в нього комплекс, що він всередині себе сам ще не вірить, не усвідомлює того, що він повноцінний, повносправний президент. І цього комплексу варто позбуватися, поки не пізно, бо від рішень президента залежить доля держави… Людина постійно згадує Порошенка – це означає, що він його боїться. Усе ще. Хоча він уже президент, не Порошенко", – резюмував він.


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політика
Порошенко
Рахманін
Європейська солідарність
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