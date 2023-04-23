Ситуація на Бахмутському напрямку

Сьогодні Генштаб повідомив, що ворог вів наступальні дії на трьох напрямках: Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Відбито 58 атак РФ. Найзапекліші бої тривають за Бахмут. Росія продовжує наступати в місті та навколо нього. Інтенсивність міських боїв суттєво зросла. Є просування противника на декількох напрямках, зокрема біля залізничного вокзалу й позицій у центрі міста. Ворог рухається за залізницею й атакує на півночі та півдні Бахмута. На багатьох ділянках об’єкти переходять із рук у руки. Ворог активно застосовує авіацію й артилерію. Є влучання в будинки. Можливо, ідеться про бомби вагою 500 кг, щоб повністю стерти всі споруди, де можна оборонятися. Проте наші війська утримують десь п’яту частину міста й прагнуть нищити ворога якомога активніше та більше. "Якщо це допоможе врятувати інші українські міста, ми повинні робити те, що повинні", - цитата командувача 93-ї бригади Павла Паліси, яка героїчно обороняє місто-фортецю. Значною мірою утримання Бахмута залежить від шляхів забезпечення. До міста ведуть дві дороги: через Хромове та через Іванівське, якщо не брати до уваги інші шляхи на цій ділянці, але там пересуватися достатньо складно. Зараз наші підрозділи стримують атаки на обидві транспортні артерії. Сьогодні Генштаб повідомив, що поблизу Хромового й Іванівського РФ вела марно наступала.

Лейтенант ЗСУ та боєць групи "Гонор" батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка зауважив, що на відео бою, знятому батальйоном, - посадка, яка перерізала дорогу до Бахмута, яка сполучає Часів Яр і Хромове. Якби її зайняв ворог, не можна було б здійснювати постачання нашого гарнізону в Бахмуті. Це б ускладнило оборону. На момент відео українських штурмових дій росіянам до дороги залишалося близько 100 м. Спершу ЗСУ кілька днів перемелювали ворожу живу силу та відстежували їхні шляхи, бачили росіян і знищували їх за допомогою дронів. Це відбувалося цілодобово. Іншими словами, спершу відстежили та максимально послабили противника, потім пішли на штурмові дії. Бійці батальйону "Да Вінчі" провели їх професійно, адже в нас за той штурм нема жодної втрати, натомість у ворога - досить відчутні. Найголовніше - ми відкинули росіян від дороги. Далі закріпилися на цих позиціях. Бій із відео - один з багатьох штурмів, на які йшов ворог. Щодня штурмів було щонайменше два - три, бувало й по шість. Спершу йде артилерійська підготовка, потім росіяни йшли живою силою - ті самі "м’ясні штурми". Тобто ворог ліз по тілах своїх співслужбовців, намагався просуватися до наших позицій. Українські воїни його відстежували на дальніх підступах, відпрацьовували по ньому артилерією. Коли він уже підходив на 50 - 70 м, тоді не могла працювати наша артилерія, щоб не влучити по дружньому вогню. ЗСУ виходили з бліндажа та вели стрілецький бій. Це неприємно, тому що коли військовий перебуває під перекриттям, навіть влучання артилерії чи міни згори дає високий шанс залишитися живим, а у відкритому просторі смертельна небезпека зростає в рази. Проте якщо не вийти, штурмові дії вестиме ворог проти ЗСУ. Наше завдання - щойно ворог підходить до позицій ЗСУ, виходити із захищеного укриття та вести стрілецький бій. За словами Олександра Ябчанки, ворог не припиняє артилерійських атак і веде артобстріл під час своїх же штурмів, хоч і зміщуючи вогонь.

Бій, знятий на відео, - виняток, і батальйон "Вовки Да Вінчі" намагається такого не допускати. З основного складу групи "Гонор" було четверо людей: Тихий, Бомба, Владос і Олександр Ябчанка. Командир взводу був поруч і теж вів вогонь. Командир роти Сергій Філімонов перебував на зв’язку постійно. Тихий узяв командування на себе. Це свідчить про те, що воїн має бути індивідуальним і універсальним. Тихий - піхотинець, але він узяв на себе відповідальність за бій і витягнув його. Ворог підійшов упритул до бліндажа. Зліва ми вже не могли вийти. Росіяни тримали під контролем вихід із бліндажа "Вовків Да Вінчі". Усе, що залишалося ворогу, - дочекатися на вихід когось із українських військових і зі стрілецької зброї його знищити чи закидати гранатою, що він і спробував зробити. Проте росіяни не врахували того, що люди після повторного влучання міни в бліндаж чинитимуть спротив, і виходу праворуч, викопаного українськими військовими. Тихий притиснувся до Олександра Ябчанки та вів разом із ним вогонь наліво, де ворог уже підійшов. Далі він вискочив із бліндажа, зайняв зручну позицію для бою та знищив чотирьох ворогів, убезпечивши наш лівий фланг. Це була переломна точка. Там були хлопці, для кого цей бій - перший. Вони не знітилися й після цього вийшли, і українські військові перенесли вогонь на правий фланг. За словами Олександра Ябчанки, Тихий вчинив, як командир. Так само діяв Да Вінчі: він не давав наказів, а був попереду та вів за собою. Далі ЗСУ планомірно працювали по траншеї, якою рухався основний ворог, а він атакував взводом (мінімум 20 людей). Змінився противник, і це стало неприємністю, яка мало не призвела до втрати позицій. Найголовніше - взаємодія в межах роти, батальйону та між бригадами. Збоку стояв 3-й батальйон 92-ї бригади - фантастичні воїни. Проте в межах батальйону вийшло троє розвідників та зупинило 10 - 15 росіян, змусивши їх тікати. Потім ЗСУ знищили більшість ворогів.

Постачання Україні західних танків

Експерт Defense Express Олег Катков зазначив, що хай би там як не рахували 230 танків, які має отримати Україна, за статутами ЗСУ та ЗС США, дев’ять танкових бригад ніяк не вийде. За американськими нормативами, одна танкова бригада повинна мати 87 Abrams. А 230 танків вистачить на сім механізованих бригад ЗСУ. Після заяв Данії та Нідерландів про плани надати Україні 14 Leopard 2 це буде танкова бригада, сформована саме на цих танках. Якщо говорити про вже передані танки, то виходимо на 70 Leopard 2, Challenger 2. Це також можна рахувати як окрему танкову бригаду, де, за параметрами НАТО, має бути 84 машини. У будь-якому разі ми продовжуємо отримувати техніку. Є величезна кількість інших машин, зокрема Bradley. США прискорили надання Abrams. Навчання мають розпочатися найближчим часом і тривати десять тижнів. Можливо, після цього будуть додаткові. Це свідчить про те, що орієнтовно у вересні - жовтні нададуть танки. США говорять про 31 машину, але готують 250 фахівців. Пропорція між машинами та спеціалістами - близько 50 на 50, що незвично, адже вона зазвичай інша. Можливо, США постачатимуть більше танків, ніж оголосили. Щодо використання західної техніки в боях є запитання, адже відео з ними могли зняти на полігонах. Швидше за все ці танки застосують згодом і масово, щоб у ворога не було часу пристосуватися й акумулювати досвід.