У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців

Про це інформує sueddeutsche.de з посиланням на рішення Сенату.

"Ситуація серйозна. Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти", – зауважив мер Кай Вегнер.

Затверджені плани передбачають створення близько 5500 додаткових місць. З них 1500 місць будуть орендовані для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечать притулок для ще 400-600 осіб.

У колишньому аеропорту Тегель планується розмістити вдвічі більше біженців, додавши до наявних 3600 місць ще 3000. Додатково будуть облаштовані від 300 до 400 місць у колишньому будинку для будматеріалів та до 200 місць – у наметовому містечку на території колишньої психлікарні в районі Райнікендорф.

"Ми перебуваємо під тиском, тому що цифри останніх кількох днів і тижнів значно зростають, так що нам доводиться вдаватися до заходів, яких ніхто з нас не хотів би, - сказав Вегнер. - Для мене, як для мера, важливо, щоб всі люди, які приїжджають в наше місто, отримали дах над головою".

Однак, як зазначають чиновники, масове розміщення біженців повинно бути лише тимчасовим розв’язком. Основною метою залишається інтеграція цих особистостей.

Що відомо про українських біженців у ЄС

У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.

Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.

20 червня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.

13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.

15 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".

19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Згодом Греція та Естонія також приєдналися.