Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців

У Берліні створять тисячі додаткових місць для українських біженців

27 вересня, 2023 середа
12:12
Світ Німеччина

До кінця року влада Берліна планує збільшити кількість місць для біженців у колишніх аеропортах Тегель та Темпельхоф, а також в готелях та гуртожитках

Про це інформує sueddeutsche.de з посиланням на рішення Сенату.

"Ситуація серйозна. Ми зіткнулися з серйозними проблемами, коли справа доходить до розміщення біженців. Цифри за останні кілька днів і тижнів значно зросли. Усі приміщення в Берліні зайняті, тому Сенат повинен діяти", – зауважив мер Кай Вегнер.

Затверджені плани передбачають створення близько 5500 додаткових місць. З них 1500 місць будуть орендовані для біженців у готелях та хостелах, а розширення території та додатковий ангар у Темпельхофі забезпечать притулок для ще 400-600 осіб.

У колишньому аеропорту Тегель планується розмістити вдвічі більше біженців, додавши до наявних 3600 місць ще 3000. Додатково будуть облаштовані від 300 до 400 місць у колишньому будинку для будматеріалів та до 200 місць – у наметовому містечку на території колишньої психлікарні в районі Райнікендорф.

"Ми перебуваємо під тиском, тому що цифри останніх кількох днів і тижнів значно зростають, так що нам доводиться вдаватися до заходів, яких ніхто з нас не хотів би, - сказав Вегнер. - Для мене, як для мера, важливо, щоб всі люди, які приїжджають в наше місто, отримали дах над головою".

Однак, як зазначають чиновники, масове розміщення біженців повинно бути лише тимчасовим розв’язком. Основною метою залишається інтеграція цих особистостей.

Що відомо про українських біженців у ЄС

У січні цього року ООН повідомляла, що кількість українських біженців у Європі наближається до 8 млн.

Станом на 12 травня статус тимчасового захисту в Європейському Союзі отримали чотири мільйони громадян України, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, з них близько 700 тис. працюють, а ще 450 тис. навчаються в школах та університетах.  

20 червня уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.  

13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.

15 вересня міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер висловилась за доцільність продовжити тимчасовий захист українських біженців іще на рік, "поки триває ця жахлива війна".

19 вересня Європейська комісія запропонувала продовжити тимчасовий захист для українців, які втекли від агресії Росії проти України, з 4 березня 2024 року до 3 березня 2025 року. Згодом Греція та Естонія також приєдналися.

Новини
Німеччина
біженці
Війна з Росією
біженці з України
Читайте також:
26 вересня, 2023 вiвторок
У Маріуполі невідомі вдарили російського політика ломом по голові
Зґвалтування дитини
26 вересня, 2023 вiвторок
"Мати не реагувала": затримано мешканця Дніпропетровщини, який ґвалтував своїх трьох дітей
Ігор Коломойський, суд
25 вересня, 2023 понедiлок
Розслідування щодо Коломойського: у ЦПК заявили про ознаки зрежисованого характеру справи від СБУ
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.21
  • EUR
    Купівля 40
    Продаж 40.94
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
27 вересня
12:22
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру від СБУ
Колишній адвокат Медведчука і Шарія Рибін отримав підозру у колабораціонізмі
12:19
У Запорізькій області з 5 населених пунктів евакуювали всіх дітей, - ОВА
12:11
Ілюстративне фото
Азербайджан назвав кількість загиблих військових під час "антитерористичних заходів" у Карабаху
12:07
Президент України Володимир Зеленський
"Є просування на Донецькому напрямку", - Зеленський провів щоденний селектор
11:55
кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
Помер кримський історик та письменник Олекса Гайворонський
11:51
OPINION
Антон Швець
Війна буде довгою, і США нарешті це зрозуміли
11:43
Партнерський матеріал
"Аврора" повертає улюблених Козаків! Відправляйся до пригод у мобільній грі та допомагай відбудувати школи України!
11:38
Binance
Криптобіржа Binance оголосила про повний вихід з Росії
11:32
Литва прапор
Литва передала ВМС України радіолокаційне обладнання
11:27
Ексклюзив
Росіяни щось знають та бояться: Згурець про далекобійні ракети ATACMS і Taurus для України
11:19
Окупанти
На Запоріжжі окупанти перевдягаються у цивільний одяг і тікають з передової, - Федоров
11:18
Атака РФ на Київ 21 вересня: СБУ затримала двох коригувальників
11:16
Іран
США закликали Іран до деескалації в ядерному питанні
11:15
відключення електроенергії
Ситуація в енергосистемі: знеструмлено частину споживачів у 5 областях України
11:07
електроенергія
НБУ змінив прогноз дефіциту електроенергії у четвертому кварталі: як це вплине на економічну активність
10:57
Скадовськ, окупанти
ОВА закликала евакуюватися жителів лівобережжя Дніпра на Херсонщині
10:51
Аналітика
карта заставочна
Карта бойових дій за період 20-26 вересня: відновлення наступу на Токмак і полювання на командирів ЗС РФ​​​​​​​
10:42
Денис Шмигаль
Шмигаль перелічив шість факторів, які забезпечать стабільність енергосистеми взимку
10:36
Збірна України з пляжного футболу
Збірна України знялася з ЧС-2024 з пляжного футболу через участь Білорусі
10:34
Нафта
Ціна на нафту Brent наближається до $95: побоювання дефіциту пального зростають
10:33
Бен Ходжес
Тим, хто за 8 тис. км критикує контрнаступ ЗСУ, має бути соромно, – генерал США Ходжес
10:22
загиблі військові
Уся Україна зупиниться: Зеленський закликав 1 жовтня масштабною хвилиною мовчання вшанувати загиблих захисників
10:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 27 вересня: скільки коштує євро та долар в обмінниках
10:10
Оновлено
Рада безпеки ООН
РФ прагне знову приєднатися до Ради ООН з прав людини. У Держдепі США відреагували
09:59
Огляд
світ, міжнародний огляд
Канабіс – ліки українських ветеранів, (не) мертвий російський адмірал, Польща хоче екстрадиції Гунька. Акценти світових ЗМІ 27 вересня
09:53
На фото: Рита Бурковська
Українська акторка Рита Бурковська отримала премію Septimius Awards 2023
09:46
Ексклюзив
Карта бойових дій Бахмут
Боєць ЗСУ: Або "жест доброї волі", або знищення - Бахмут буде взято у кільце
09:44
Залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком
Окупанти будують пряме залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком, - Андрющенко
09:34
Польща
На вимогу Польщі імпорт зерна з України обговорять на зустрічі послів ЄС
09:27
ФБР
Україна використає досвід ФБР у розслідуванні злочинів РФ проти культурної спадщини
09:21
окупанти рф
РФ ввела на фронт нову армія: розвідка Британії пояснила, як це вплине на хід війни
09:16
На фото: китайська ракета
Китай запустив новий супутник дистанційного зондування Землі
09:07
Оновлено
У Нагірному Карабасі вибухнув резервуар з паливом
Кількість загиблих через вибух резервуара з пальним у Нагірному Карабаху зросла до 68
08:40
Чорне море
Ситуація у Чорному морі: російські ракетоносії відсутні
08:36
соцмережа Х (Твіттер)
Маск прибрав функцію скарги на дезінформацію про вибори у соцмережі X
08:31
на фото: ЗСУ
Росія втратила в Україні за добу 3 танки, 38 артсистем і 320 солдатів, - Генштаб
08:23
крилата ракта "Калібр"
У ВМС пояснили, чому кількість виготовлених у РФ "калібрів", найімовірніше, зменшиться
08:22
Ексклюзив
Севастополь, штаб чорноморського флоту РФ
Гуменюк розповіла, як знищення штабу ЧФ РФ вплинуло на військово-морську діяльність ворога
07:54
Наслідки обстрілу Нікопольщини 27 вересня 2023 року
Росіяни з важкої артилерії обстріляли Нікополь і Мирівську громаду Дніпропетровщини: поранені двоє чоловіків
07:46
На фото: наслідки пожежі на весіллі в Ірак
На весіллі в Іраку внаслідок пожежі загинули понад 100 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV