Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією У ДПСУ сказали, чи вплинула катастрофа літака Пригожина на активність вагнерівців біля кордонів України

У ДПСУ сказали, чи вплинула катастрофа літака Пригожина на активність вагнерівців біля кордонів України

25 серпня, 2023 п'ятниця
10:12
Війна з Росією прикордонник

Імовірна загибель ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина не вплинула на активність його найманців на кордоні з Україною. Їхня кількість у Білорусі зменшується

Про це в ефірі телемарафону сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

"На нашому кордоні загалом ситуація, як і раніше, контрольована. Ми не фіксували якихось незрозумілих дій. Але щодо перебування найманців у Білорусі, то ще до 23 серпня, до тих подій, які відбулися в Росії, ми фіксували, що кількість найманців у Білорусі зменшується. Незначно, але поступово кількість "вагнерівців" йшла на зниження. І з 23 числа їхня кількість також продовжує зменшуватися", - повідомив він.

Водночас, на його думку, після катастрофи літака з Пригожиним "треба ставитися по-іншому до перебування найманців у Білорусі".

Демченко зазначив, що вагнерівці виїжджали в Росію, в тому числі під виглядом відпусток, але потім не поверталися в Білорусь.

Що відомо про авіакатастрофу з Пригожиним

23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет Embraer, що належав Євгену Пригожину, відомо про 10 загиблих. Серед пасажирів був й сам фінансист ПВК Вагнера і його права рука Дмитро Уткін. Є кілька версій про авіатрощу: 1) літак збитили із зенітно-ракетного комплексу С-300; 2) збили з ППО; 3) вибух стався на самому борту.

Після таких подій на аеродром "Мачулищі" з Росії прилетів Іл-76, політ виявився першим за останні місяці. У моніторинговій групі "Беларускі Гаюн" наголошували, що "слід уважно стежити за активністю в районі табору ПВК Вагнера у с. Мета, а також в Осиповичах та інших локаціях, де були помічені найманці".

Натомість український Центр національного спротиву відзначав активність серед вагнерівців, вони намагались залишити табори у Білорусі та виїхати до Росії. Колони, ймовірно, прямували у напрямку кордону, але білоруські спецслужби намагались перешкоджати виїзду техніки.

А рух "Вагнер играй" припускав можливий другий "Марш справедливості" на Москву.

Після цього Інститут вивчення війни заявив, що президент РФ Володимир Путін, ймовірно, віддав наказ про вбивство ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина для того, щоб відновити своє домінування та помститися за приниження.

У Франції заявили про наявність "обґрунтованих сумнівів" щодо причин авіакатастрофи, в якій вважається загиблим засновник ПВК.

За однією із версій росЗМІ, у шасі літака, що перевозив Пригожина, був закладений вибуховий пристрій, який детонував у потрібний момент, відірвавши крило і стабілізатор.

Своєю чергою Володимир Зеленський наголосив, що Україна не причетна до падіння літака Пригожина та пожартував, що це "не та допомога з літаками, яку просила Україна".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що після ймовірної смерті Пригожина, вагнерівці продовжать займатися дестабілізацією країн, які межують із Білоруссю.

Натомість у Сполучених Штатах переконані, що літак, пасажирами якого вказувалася верхівка ПВК Вагнера, ймовірно, збила ракета з території Росії.

Російський диктатор теж відреагував на загибель Пригожина. Він назвав ватажка вагнерівців "людиною складної долі", яка вміла добиватись "потрібних результатів", але й робила "серйозні помилки".

Прокоментував інцидент і голова Чечні Рамзан Кадиров.

Детальніше про катастрофу літака з Пригожиним читайте тут.

Новини
Україна
Держприкордонслужба
Євген Пригожин
Читайте також:
путін пригожин
24 серпня, 2023 четвер
Після смерті Пригожина жодних повторних походів на Москву не буде, - російський опозиціонер Пономарьов
Очільник МОН Оксен Лісовий
22 серпня, 2023 вiвторок
Перевірка дисертації очільника МОН Лісового на плагіат: суд відкрив справу проти Нацагентства з якості вищої освіти
Путін
22 серпня, 2023 вiвторок
Путін у зверненні до учасників саміту БРІКС заявив, що РФ готова повернутися до "зернової угоди"
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.79
    Купівля 37.79
    Продаж 38.65
  • EUR
    Купівля 41.01
    Продаж 42.17
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
25 серпня
11:31
Огляд
міжнародний огляд
Путін переписує підручники з історії, а 42 українські безпілотники роблять бурю у Криму. Акценти світових ЗМІ 25 серпня
11:28
Радник президента ЦАР заявив, що загибель Пригожина не вплине на співпрацю країни з РФ
11:07
окупанти
Росіяни брешуть, начебто Україна й Захід погодилися залишити окуповану частину Херсонщини РФ, - речник Генштабу
10:53
Ексклюзив
Сергій Згурець
Згурець розповів, скільки F-16 Норвегія може надати Україні
10:38
Оновлено
обстріл Харківської області
Армія РФ уранці обстріляла Подоли на Харківщині: поранено чоловіка
10:35
У Києві повідомили про підозру голові ВЛК, який допомагав ухилянтам виїхати за кордон
10:20
Ракетоносій "калібрів"
РФ продовжує утримувати в морі ракетоносій, загальний залп може сягати 8 "калібрів"
10:19
долар
Курс валют на 25 серпня: ціни у банках й обмінниках
10:04
OPINION
Олексій Петров
Цілодобова гра зі смертю
09:52
Ексклюзив
Маріуполь
Андрющенко розповів, скільки будинків росіяни знесли в Маріуполі
09:47
ЗСУ наступ
Сили оборони мали успіх на двох напрямках півдня України
09:47
Євген Пригожин
У британській розвідці припустили, як загибель Пригожина вплине на ПВК Вагнера
09:43
У Києві поліція затримала двох сестер
Танцювали на могилах загиблих військових: у Києві поліція затримала двох сестер
09:06
ППО
Уночі сили ППО збили 4 російських ракети і безпілотник
09:02
OPINION
Яценюк
Десять тез реаліста
08:51
Атка Дніпропетровщини
Ворог атакував Дніпропетровщину ракетою, дроном й "градом": понад 700 родин лишилося без світла, є пошкодження
08:41
Лідери Індії і Китаю активізують зусилля для деескалації напруженості на кордоні
08:15
Оновлено
Окупанти
Три крилатих ракети, 470 солдатів і 12 дронів: втрати Росії за добу війни в Україні
08:09
Китай - Тайвань. Повітряні провокації
Тайвань заявив про входження у зону "відповіді" 13 китайських винищувачів
08:02
OPINION
Лейтенант запасу ЗСУ Олена Білозерська
"Шпіони нагло врут, нє зная нічєво..."
07:40
Оновлено
Росіяни атакували Одещину ракетами
07:18
Китайські покупці запасаються сіллю після викиду очищеної води з Фукусіми
07:06
ЧВК Вагнер
Готовність Путіна публічно вбити Пригожина й Уткіна спонукає Раду командування Вагнера утриматися від призначення наступників, - ISW
06:50
Латвія
Латвійські органи держбезпеки перевірятимуть студентів, які обиратимуть навчання у Росії
06:28
Вогонь, пожежа
Лісові пожежі у Греції стали наймасштабнішими в історії ЄС, - єврокомісар Ленарчич
06:09
Андрій Ярмоленко, "Динамо", єврокубки, Ліга конференцій
Україна втратила дві позиції у рейтингу УЄФА
06:09
Сербія
Сербія є справжнім другом України і готова брати участь у післявоєнному відновленні, - прем'єрка Брнабич
05:41
Дональд Трамп
Трамп пройшов процедуру арешту у справі про втручання у вибори, його відпустили під заставу
05:23
Збір активістів Жовтої Стрічки у Криму
Росія звинуватила Україну в атаці на Крим 42 безпілотниками. Всі нібито збили
05:02
російський добровольчий корпус РДК
РДК записав відеозвернення до вагнерівців, які не здійснювали воєнні злочини
03:01
Ненад Лалатович
Сербський тренер "Зорі" відмовився відповідати на запитання про Росію
02:29
Президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден
Байден привітав Україну з Днем Незалежності та провів розмову зі Зеленським
02:22
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Мудрик травмувався і пропустить найближчий матч "Челсі"
01:58
Вибух
Росія звинуватила Україну в ракетному ударі по Калузькій області
01:28
мобілізація
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 серпня
01:00
Владислав Сіренко
Екстренер Усика розповів про скандальний розрив з українцем та роботу на його суперника
00:31
пригожин та кадиров
"Я просив його відкинути особисті амбіції": Кадиров відреагував на смерть Пригожина
2023, четвер
24 серпня
23:58
обстріл, ППО
В Одесі під час повітряної тривоги працювала ППО
23:56
Андрій Ярмоленко
Євро-2024: Ярмоленко ризикує пропустити матчі з Англією та Італією
23:32
LEGO Маріуполь
Lego запускає продаж конструкторів зі шрифтом Брайля
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV