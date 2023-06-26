Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.

"Збройний бунт Вагнера 23-24 червня, схоже, не змінив бойові можливості російських військ у війні з Україною. За даними російських та українських джерел, на фронті тривають звичайні бої, а росіяни посилили наземні атаки поблизу Бахмута. Деякі джерела використовували збройне повстання як риторичний прийом, щоб превентивно виправдати російські сили від будь-яких українських завоювань, досягнутих 24 та 25 червня", - йдеться у звіті.

Пригожин і його бійці рухалися до Москви 24 червня з великою кількістю техніки, але без достатньої сили для окупації міста або тривалого бою. Пригожин, можливо, почав переговори з Лукашенком, коли зрозумів, що його сили не отримають військової підтримки для боротьби з Кремлем.

"Специфіка угоди все ще незрозуміла у відкритому джерелі, крім спекуляцій і чуток. Наслідки збройного повстання Вагнера ще не завершені, і ще належить побачити, як угода буде реалізована, чи всі залучені сторони будуть повністю дотримуватися, як Кремль і міністерство оборони Росії мають намір зробити з особовим складом Вагнера - і чи будуть бійці Вагнера співпрацювати, незалежно від бажання Пригожина", - наголошують у ISW.

Повідомляється, що після угоди з Лукашенком сили Вагнера повертаються до своїх баз на півдні Росії з військовою технікою, а майбутнє їх командування та використання неясне. Деякі джерела говорять, що Кремль може змінити керівництво міністерства оборони через невдачу в Україні. Нині уряд РФ блокує пресслужбу Пригожина в соцмережах, аби обмежити його вплив.

ПВК Вагнера зустрілися з критикою від російських ультранаціоналістів

Російські ультранаціоналісти 25 червня розділилися на тих, хто хоче покарати повстанців Вагнера, і тих, хто вимагає виправлення проблем безпеки, які вони виявили. Деякі мілблогери похвалили Пригожина і його бійців за службу в Україні й закликали до помилування. Інші критикували керівництво РФ за нездатність зупинити повстання або публічно підтримати Путіна.

Ультранаціоналістичний клуб Angry Patriots Club у Москві 25 червня критикував Путіна і російське військове керівництво за невдачі у війні з Україною і закликав до революції, якщо Кремль зупинить війну або переговори. Колишній російський офіцер Ігор Гіркін публічно вимагав від Путіна передати частину своїх повноважень іншим партіям, якщо він не хоче керувати війною: "Кремль, ймовірно, знав про цю подію заздалегідь і ризикує поглибити збройний бунт Пригожина, якщо не придушить антагоністичних ультранаціоналістів".

Заколот Пригожина в Росії

Протягом кількох місяців між фінансистом ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та міністерством оборони РФ продовжувався конфлікт, проте ситуація різко загострилася увечері 23 червня.

Тоді, за словами Пригожина, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців оголосив про "марш справедливості" і що 25 тис. найманців йдуть на Москву після того, як керівництво Росії не виконало вимогу видати йому міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Проте ввечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів: "За добу ми пройшли - не доходячи 200 км до Москви. За цей час ми не пролили жодної краплі крові. Зараз настав той момент, коли кров може пролитися. Тому, розуміючи усю відповідальність за те, що буде пролито російську кров - з однієї зі сторін, ми розгортаємо свої колони і йдемо у зворотному напрямку до польових таборів згідно із планом".

Згодом Пригожин і всі його бійці залишили штаб Південного військового округу Росії. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

За даними CNN, розвідка Сполучених Штатів знала про плани ватажка Вагнера піти проти керівництва регулярної армії Росії, але не думала, що ескалація відбудеться так швидко.

Зазначимо, проаналізувавши показники відвідин новин у Google російськими провайдерами у період з 23 до 24 червня, під час заколоту, аналітики прийшли висновку: щонайменше п’ять телекомунікаційних компаній, включно з Ростелекомом, U-LAN і Telplus, заблокували сервіс Google News, який збирає новини з різних джерел.

Угода, досягнута за посередництва Лукашенка, дуже ймовірно, усуне ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина в її нинішньому вигляді, хоча деякі елементи організації можуть продовжувати існувати в підпорядкуванні міноборони РФ, вважають в Інституті вивчення війни.

Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.