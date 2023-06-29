Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Косово поліцейські зупинили автівку з сином Вучича і змусили його зняти футболку з "антикосовським написом"

У Косово поліцейські зупинили автівку з сином Вучича і змусили його зняти футболку з "антикосовським написом"

29 червня, 2023 четвер
06:32
Світ Косово - Сербія

Під час перебування на території частково визнаного Косова, Данила Вучича, сина президента Сербії Александра Вучича, зупинили поліцейські й зобов’язали зняти футболку з "антикосовським написом"

Про це пише Kurir.

Зазначається, що поліція Косова у середу, 28 червня, зупинила й обшукала Данила Вучича, який прямував на літургію в монастир Грачаниця в Косово та Метохії з нагоди Відовдня.

За даними ЗМІ, він був одягнений у футболку з написом "Здаватись не варіант". Правоохоронці попросили зняти футболку, назвавши напис "провокаційним".

Президент Сербії Александар Вучич уже відреагував на те, що трапилося й заявив, що його сина тричі "зупиняли, обшукували й цькували".

"Тричі зупиняли, обшукували, приставали. Просто нехай вони продовжують. Вітаю Курті з такою сміливістю. У моїй присутності він не такий відважний, коли відправляє інших заробляти на інших дітях, та нехай, хай продовжує", - заявив він.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців. 

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні 2023 року зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.

Косово
Сербія
Читайте також:
Представник Китаю в ЄС Фу Цун
27 червня, 2023 вiвторок
Посол Китаю в ЄС про підтримку кордонів України 1991 року: "Не розумію, чому б і ні"
Єнс Столтенберг
28 червня, 2023 середа
Столтенберг про питання членства України в Альянсі: Путін не має права вето на розширення НАТО
переможні новини
Автор Зіновія Воронович
27 червня, 2023 вiвторок
Переможні новини 489 дня війни: ЗСУ прорвали оборону у Бахмутському районі, ворог звозить поранених у дитсадки та школи
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
29 червня
06:50
Очільник МОН Оксен Лісовий
"Комісія вийшла за межі своїх повноважень, рішення має бути скасовано": міністр освіти відреагував на ідею перейменувати Запоріжжя
05:53
Літак авіакомпанії Air China
Авіакомпанії США та Китаю збільшуватимуть пасажиропотік, який скоротився під час пандемії
05:50
Сергій Суровікін
Після заколоту Пригожина: російські пропагандисти заявили про арешт генерала Суровікіна 
05:36
Каховська ГЕС
США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС
04:45
шпигун
У Словенії затримали росіянина, який фотографував військовий аеродром
04:17
Євген Пригожин "Вагнер"
Пригожин міг повернутись у РФ для погодження додаткових деталей угоди з Кремлем, - ISW
03:49
Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України
03:21
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
У держдепі США заявили, що Україна має все, що потрібно для успіху контрнаступу
02:53
У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд
02:25
Уламки "Титана"
Рятувальники підняли на берег уламки батискафа "Титан", який затонув в Атлантиці
01:57
Поліція США - ілюстрація
У Саудівській Аравії здійснено напад на консульство США: загинули нападник та охоронець
01:33
обстріл, ППО
Нічний обстріл України: на Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи
00:56
ЧВК Вагнер
У Росії підтвердили загибель екіпажу ІЛ-22, який збили вагнерівці
00:28
путін та орбан
"Слуга Путіна": Орбана звинувачують у зволіканні з голосуванням ратифікації членства Швеції в НАТО
00:21
Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: можливе покарання – включно з довічним
00:17
Молодіжна збірна України, Україна U21
Молодіжний Євро-2023: визначились усі чвертьфінальні пари турніру
00:01
Євген Коноплянка
Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри
2023, середа
28 червня
23:51
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Збірна України дізналась суперника у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023
23:43
Молодіжна збірна Франції, Євро-2023
Франція розгромила Швейцарію на молодіжному Євро-2023
23:33
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 червня
22:48
Інфографіка
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Європейські ігри-2022: Який вигляд має медальний залік
22:18
"Челсі", Кай Хаверц
Найдорожчий конкурент Мудрика перейшов з "Челсі" в "Арсенал"
22:06
ЗСУ
Бійці бригади "Едельвейс" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" та показали відео
22:03
Валерій Маркус і Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом "Маґури" Маркусом: обговорили відповідність зарплат досвіду служби
22:01
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Лукашенко міг злякатися заколоту ПВК Вагнера більше, ніж Путін, - дипломат Єльченко
21:49
Окупанти на ЗАЕС
Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення РФ теракту на ЗАЕС
21:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бойові дельфіни окупантів та вступ до великого контрнаступу. Колонка Сергія Згурця
21:28
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Ізраїль завдяки голу на 82-й хвилині переміг Чехію та вийшов у чвертьфінал молодіжного ЧЄ
21:19
Євро-2023 (U21)
Англія перемогла Німеччину у центральному матчі дня на молодіжному Євро-2023
21:05
Наступ, ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Залужний поспілкувався з Міллі
20:49
Підрив Каховської ГЕС: журналісти встановили військових РФ, які контролювали станцію
20:40
Оновлено
Олена Костевич
Золото в кульовій стрільбі та стрибках у воду: як Україна виступає на Європейських іграх 28 червня
20:36
Завод Титан
Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську
20:17
Затримання торговців зброєю на Київщині 28 червня
Продавали автомати, гранатомети й боєприпаси: на Київщині затримали торговців зброєю
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Демони-покращувачі
20:00
Евакуація
"Безповоротна евакуація": Нікопольська РВА спростувала фейк, який ширять у мережі
20:00
Огляд
переможні новини 28.06
Переможні новини 490-го дня війни: ЗСУ розбили три роти ворога на Таврійському напрямку, а Мін’юст розпочав "головну санкційну битву" 
19:43
Оновлено
Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Підготовка до саміту НАТО, ситуація на фронті, євроінтеграція та Формула миру: Зеленський у Києві зустрівся з президентами Литви та Польщі
19:30
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На окупованій Херсонщині росіяни поховали у братську могилу тіла десятків загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, - Генштаб
19:18
Валерій Маркус
"Ану одівся бігом!": Залужний насварив головного сержанта "Маґури" Маркуса
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV