Про це пише Kurir.

Зазначається, що поліція Косова у середу, 28 червня, зупинила й обшукала Данила Вучича, який прямував на літургію в монастир Грачаниця в Косово та Метохії з нагоди Відовдня.

За даними ЗМІ, він був одягнений у футболку з написом "Здаватись не варіант". Правоохоронці попросили зняти футболку, назвавши напис "провокаційним".

Президент Сербії Александар Вучич уже відреагував на те, що трапилося й заявив, що його сина тричі "зупиняли, обшукували й цькували".

"Тричі зупиняли, обшукували, приставали. Просто нехай вони продовжують. Вітаю Курті з такою сміливістю. У моїй присутності він не такий відважний, коли відправляє інших заробляти на інших дітях, та нехай, хай продовжує", - заявив він.

Ситуація в Косово

Влада Косово 14 грудня 2022 року подала заявку на членство в Європейському Союзі. Згодом уряд Сербії надіслав запит миротворчому контингенту НАТО KFOR з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.

Наприкінці 2022 року ЄС і США висловили занепокоєння напруженою ситуацією на півночі частково визнаного Косова й закликали всіх причетних сприяти якнайшвидшій деескалації та утримуватись від провокацій. Після гарантії від США, ЄС та НАТО президент Сербії Александар Вучич закликав сербів припинити протистояння у Косово. НАТО відхилило запит Сербії.

30 травня у Звечані, Косово, почалися зіткнення з поліцією після того, як сербські демонстранти спробували зайняти місцеву адміністрацію і перешкодити призначенню нового мера-албанця. Президент Сербії наказав привести армію країни в повну бойову готовність та наблизитися до кордону із частково визнаним Косовом.

У березні 2023 року зазначалося, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив про погодження імплементаційного додатка до угоди про нормалізації відносин між Сербією та Косово. Однак лідери двох країн не змогли досягти домовленості щодо послаблення напруженості після місцевих косовських виборів на півночі країни, де проживає велика сербська меншина.