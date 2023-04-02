У Латвії вийшла друком збірка Сергія Жадана "Динамо Харкiв"
Латвійське культурне об’єднання "Orbīta" надрукувало збірку "Динамо Харкiв" Сергія Жадана
Про це повідомило латвійське медіа LSM.lv.
Відомо, що у збірці зібрані тексти з 10 поетичних збірок, написаних у період з 2001 по 2021 рік і перекладених латвійською мовою Інгмарою Балоде, Янісом Елсбергсом, Марою Поляковою та Марісом Салейсом.
Автор обкладинки - Том Мразаускас.
"Сергій Жадан — перш за все поет. Геніальний поет, і я не побоюся цього слова. Кажуть, що Райні не змусиш любити. Але не треба змушувати любити Жадана: двох його рядків достатньо, щоб вразити твоє серце, вразити все твоє єство", - зазначила перекладачка Мара Полякова.
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Також видання зазначає, що презентацію збірки "Динамо Харків" запланована на 6 квітня в книгарні-барі "Болдерая".
Учасник гурту поетів і художників "Orbīta" Сергій Тимофєєв розповів:
"У поезії Жадана потужна енергетика та південна, майже балканська лірика йдуть рука об руку з величезною працею, вкладеною в осмислення своєї епохи. "Orbīta" з радістю опублікувала його поезію в альманасі "Orbīta 5" (2009) і ми запросили його на акцію дня поезії "Північ-Південь" у 2010 році в Новому Ризькому театрі".
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