У Маріуполі рашисти проводять "перепис населення", вимагають здавати дактилоскопію та пропонують поховальні послуги за 10 тис. грн - ГУР
У Маріуполі мешканцям забороняють виїжджати, вимагають здавати відбитки пальців - рашисти проводять "перепис населення". Крім того, окупанти пропонують поховальні послуги за 10 тис. грн
Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"В окупованому Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя", – йдеться в повідомленні.
У місті продовжується зростання цін попри відсутності заробітку. Зокрема, півторалітрова пляшка води коштує 100 гривень, а кілограм свинини – 600.
ГУР додає, що в Маріуполі працюють приватні похоронні команди з Росії. За такі послуги просять – 10 000 гривень.
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