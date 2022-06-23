Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованому Маріуполі проводиться так званий "перепис населення". Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців). Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Одночасно тут працює декілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати "налагодження мирного життя", – йдеться в повідомленні.

У місті продовжується зростання цін попри відсутності заробітку. Зокрема, півторалітрова пляшка води коштує 100 гривень, а кілограм свинини – 600.



ГУР додає, що в Маріуполі працюють приватні похоронні команди з Росії. За такі послуги просять – 10 000 гривень.

18 травня мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти хаотично намагаються відновити водопостачання у Маріуполі, але без повноцінної системи водовідведення, що загрожує екологічною катастрофою.

Маріуполь перебуває на межі епідемічної й екологічної катастроф, наслідки яких проявлятимуться за межами України.

18 червня радник мера повідомив, що найближчим часом у Маріуполі окупанти планують "мобілізувати" засуджених.

У Маріуполі окупанти розклеюють оголошення про працевлаштування в охоронну фірму, а насправді призивають чоловіків на фронт.

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