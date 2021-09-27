У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси, - Усик зізнався, коли стався переломний момент у його бою з Джошуа
Український боксер Олександр Усик зізнався, що третій раунд у бою проти Ентоні Джошуа, був переломним моментом у їхньому поєдинку
Про це Усик повідомив в інтерв'ю "Українській правді".
"Я в якомусь з раундів, мені здається в третьому, непогано влучив йому в підборіддя. Внутрішній такий стан, відчув кров і пішов. Цей раунд був такий дуже сильно напружений. Хочу висловити подяку своєму тренеру Юрію Івановичу, який мені дуже ясно доніс, що цього не треба робити. У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси. Якісь речі нас змінюють, кожен раз, тому що, новий день - щось нове", - сказав Усик.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш.
- 27 вересня чемпіон WBA, IBF, WBO і IBO у суперважкій вазі Олександр Усик зізнався, що розмовляв українською мовою перед боєм з Ентоні Джошуа через перекладачку.
- Після бою з Джошуа українець Олександр Усик очолив рейтинг кращих боксерів надважкої ваги.
- 27 вересня промоутер Едді Хірн повідомив, що бій-реванш Ентоні Джошуа проти Олександра Усика відбудеться у лютому.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.56
Купівля 26.56Продаж 26.78
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.39
- Актуальне
- Важливе