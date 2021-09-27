У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси, - Усик зізнався, коли стався переломний момент у його бою з Джошуа

Про це Усик повідомив в інтерв'ю "Українській правді".



"Я в якомусь з раундів, мені здається в третьому, непогано влучив йому в підборіддя. Внутрішній такий стан, відчув кров і пішов. Цей раунд був такий дуже сильно напружений. Хочу висловити подяку своєму тренеру Юрію Івановичу, який мені дуже ясно доніс, що цього не треба робити. У мене січка на чолі, пару синців під очима і чотири пояси. Якісь речі нас змінюють, кожен раз, тому що, новий день - щось нове", - сказав Усик.



Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



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