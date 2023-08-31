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У МЗС України розраховують, що Туреччина зможе запобігти спробам РФ налагодити експорт зерна без відновлення українського

31 серпня, 2023 четвер
16:45
Війна з Росією зерно, порт

У МЗС України заявили, що підтримка вивезення зерна з РФ без відновлення українського експорту заохотить Москву до подальшої агресії. Відомство розраховує, що Туреччина зможе запобігти цьому

Такий коментар МЗС надало у зв’язку із появою інформації про спроби РФ налагодити експорт зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових.

Міністерство закордонних справ нагадує, що після виходу із Чорноморської зернової ініціативи, РФ почала ракетними ударами системно знищувати інфраструктуру українських портів та місця зберігання зернових. Відомство пояснює, що такі дії мали на меті зробити неможливим подальший експорт українського зерна морським шляхом, зменшити пропозицію на глобальних ринках та підвищити ціни на продовольство для власної вигоди.

"Розгляд можливості підтримки експорту Росією зернових у Чорному морі без відновлення експорту українських зернових з українських портів завдасть серйозного удару по міжнародним зобов’язанням та міжнародному праву, заохочуватиме Москву до подальших агресивних дій та посилюватиме її відчуття безкарності", - йдеться у повідомленні. 

МЗС нагадує, що Україна, як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки, зацікавлена у відновленні Чорноморської зернової ініціативи та активно працює над запуском альтернативних маршрутів.

"Чорне море має залишатися відкритим для вільної та безпечної торгівлі", - наголошує відомство.

МЗС зазначає, що розраховує на допомогу Туреччини для запобігання російського шантажу.

"У цьому контексті розраховуємо, що Туреччина, яка неодноразово підтверджувала свою непорушну позицію щодо збереження та чіткого дотримання норм міжнародного права, а також інші причетні сторони, використають свій авторитет задля запобігання спробам Росії знову порушити міжнародні зобов'язання та шантажувати світ новими продовольчими кризами", - йдеться у заяві.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

16 серпня з Одеси вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди". Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення "зернової угоди" для виходу зі світової кризи.

Своєю чергою Анкара заявила, що не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі.

Світ
Росія
Туреччина
зерно
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