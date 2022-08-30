Про це інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Один з російських окупантів запитує чи будуть діставати із кільця Збройних сил України в Харківській області підрозділ другого.

"Бл*дь, пытаются нах*й. У нас уже ничего не осталось, ни воды, ни еды, бл*дь. Практически связи уже нет, п*здец, такие дела", - розповідає загарбник.

На час розмови окупантів на цій ділянці фронту було тихо, утім раніше там вже знищили 7-му роту: "Там вообще всю расх*ярили".

"Да, вообще никого не осталось, по-моему. Вот сегодня тоже паренек звонил, он там с кем-то разговаривал: 7-ю роту расх*ярили и медиков расх*ярили, комбат съеб*лся, бл*дь. Х*й знает, и вообще ничего не говорят, ни да и никак", - каже рашист.

18 серпня українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян.

У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку.

25 серпня, українські сили ліквідували 2 склади з боєкомплектами, 1 базу і 2 командних пункти росіян на окупованих територіях.

У Нововоскресенську, який розташований у Херсонській області, українські сили знищили склад росіян з боєприпасами.

ГУР перехопило розмову військового "ДНР" з дружиною, де вони обговорюють знищений російський склад з боєприпасами армії РФ.

29 серпня українська розвідка опублікувала перехоплену розмову окупанта, який служить у складі армії РФ, та російського цивільного. Рашист скаржиться на важке становище на війні в Україні.

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