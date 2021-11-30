Учасники нападу на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" не визнають своєї провини
Обвинувачені ексголова правління "Укрексімбанку" Євген Мецгер, ексдиректор департаменту інформполітики Володимир Пікалов, колишній директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов не визнають своєї провини у справі нападу на знімальну групу програми "Схеми"
Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на засідання суду у вівторок, 30 листопада.
Видання зазначає, що про невизнання провини учасники нападу на журналістів заявили після оголошення обвинувального акту прокуроркою.
Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 КК України (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища).
Крім цього, дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером просто в його кабінеті.
- В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".
- Прокуратура вручила підозру Євгену Мецгеру через напад на журналістів.
- "Схеми" оприлюднили розслідування про видачу Укрексімбанком $60 млн підприємцю з бізнесом в окупованій Горлівці.
- Голову правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера звільнили з посади.
- 11 листопада "Укрексімбанк" поновив на посадах двох нападників на журналістів "Схем”. 13 листопада Тельбізова та Осипова звільнили з банку.
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