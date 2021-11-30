Учасники нападу на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку" не визнають своєї провини

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на засідання суду у вівторок, 30 листопада.



Видання зазначає, що про невизнання провини учасники нападу на журналістів заявили після оголошення обвинувального акту прокуроркою.



Дії колишнього голови правління банку Євгена Мецгера та його прессекретаря кваліфікують за статтею 171 КК України (незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища).



Крім цього, дії Ігоря Тельбізова та Олега Осіпова кваліфікували за двома кримінальними статтями: за тією ж 171 та 121 (умисне вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень).