Україна може потрапити в жорна чужої війни: експерт-міжнародник Данилов про вплив Близького Сходу на події у світі

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Війна на Близькому Сході, війна в Газі, виявилася значно ближчою для європейців і американців, ніж російська агресія проти України. Минулого року ми бачили акції протесту на підтримку України, але вони не були такими масовими, як проізраїльські або пропалестинські мітинги", - підкреслив Данилов.

За словами експерта-міжнародника, в архітектурі європейської політики починає зростати правий фланг, причому цей правий фланг може виявитися не дуже добрим для України.

"Ізраїльська преса зараз говорить про те, який хороший Орбан, що Угорщина голосує в підтримку Ізраїлю. Про те, що Байден поганий, а Трамп - це вирішення. Що Ле Пен очолила ізраїльські мітинги в Європі. Відбувається викристалізація цього правого флангу політичного спектра, який переважно є антиукраїнським. Це тенденція, за якою треба слідкувати, щоб не потрапити в жорна чужої війни", - наголосив Данилов.