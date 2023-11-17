Україна може потрапити в жорна чужої війни: експерт-міжнародник Данилов про вплив Близького Сходу на події у світі
Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов зазначив, що війна на Близькому Сході виявилася значно ближчою для європейців і американців, ніж російська агресія проти України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Війна на Близькому Сході, війна в Газі, виявилася значно ближчою для європейців і американців, ніж російська агресія проти України. Минулого року ми бачили акції протесту на підтримку України, але вони не були такими масовими, як проізраїльські або пропалестинські мітинги", - підкреслив Данилов.
За словами експерта-міжнародника, в архітектурі європейської політики починає зростати правий фланг, причому цей правий фланг може виявитися не дуже добрим для України.
"Ізраїльська преса зараз говорить про те, який хороший Орбан, що Угорщина голосує в підтримку Ізраїлю. Про те, що Байден поганий, а Трамп - це вирішення. Що Ле Пен очолила ізраїльські мітинги в Європі. Відбувається викристалізація цього правого флангу політичного спектра, який переважно є антиукраїнським. Це тенденція, за якою треба слідкувати, щоб не потрапити в жорна чужої війни", - наголосив Данилов.
- В Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані, Єгипті та Іраку тисячі людей вийшли на вулиці на знак протесту після авіаудару по лікарні в Газі. 18 жовтня о 03:53 в Бейруті кілька протестувальників штурмували офіс ООН та підпалювали його.
- Зокрема, ввечері 18 жовтня у Туреччині пройшли акції протесту проти обстрілу госпіталю "Аль-Ахлі" в Газі. Мітингарі збиралися біля ізраїльського посольства в Анкарі та генконсульства в Стамбулі.
- 29 жовтня Центральний залізничний вокзал Нью-Йорка було закрито через масові протести проти конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС. Протестувальники вимагали припинення вогню в секторі Гази.
- У столиці Великої Британії 11 листопада пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: правоохоронці затримали 126 контрпротестувальників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.25 Купівля 37.25Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.94
- Актуальне
- Важливе