Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник

Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник

13 вересня, 2023 середа
17:24
Економіка поле, пшениця, зерно

Україна понад рік експортує зерно через порт Хорватії, за цей час було вивезено близько 100 тис. тонн збіжжя. До порту агропродукція їде потягом через Угорщину

Про це повідомив керівник зернового термінала порту Рієка Маріно Кларич, передає The Guardian.

Попри те, що Хорватія розташована за сотні миль від західного кордону України, вона стала транзитним пунктом для зерна країни через блокаду Чорного моря, що триває з боку росіян.

За словами Маріно Кларича, з травня 2022 року з порту Рієка на півночі Хорватії було експортовано близько 100 тис. тонн української кукурудзи та пшениці. До Хорватії зерно їде залізницею через Угорщину.

На сьогодні річна потужність порту Рієка становить лише один мільйон тонн зерна. Проте чиновники намагаються розширити експортні потужності. Так, прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович сказав: "Хорватія вважає себе середземноморськими дверима для Центральної Європи".

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

Новини
Україна
Хорватія
експорт зерна
Читайте також:
Рада Європи
12 вересня, 2023 вiвторок
У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України
патріарх Кирил
13 вересня, 2023 середа
"Церква має бути мобілізована": патріарх Кирил закликав віруючих росіян йти на війну
Олександр Зінченко та Давіде Фратеззі (позаду)
12 вересня, 2023 вiвторок
Італія - Україна 2:1: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.25
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
13 вересня
17:27
Оновлено
Херсонщина
Окупанти вдарили по Зміївці на Херсонщині: поранено трьох людей
17:20
фейк, фейки
Мережею шириться фейк про екстрадицію українців призовного віку з Ірландії
17:14
На фото: російський катер "Тунець" у Чорному морі
Сили оборони знищили російський катер "Тунець"
16:53
ЗСУ, форма
"Це не фільм": головнокомандувач чеської армії закликав Захід налаштуватися на тривалу війну в Україні
16:36
Фінляндія
Фінляндія не братиме участь у ЧС світу з командної гімнастики через участь команд РФ та Білорусі
16:33
потяг_Укрзалізниця
Жіночі купе: в Укрзалізниці розповіли про попит на послугу
16:33
На фото: режисер Кейлін Робертсон, військовий фотограф Пол Конрой і журналістка Заріна Забріскі
Авторка документалки про злочини РФ на сході планує зняти стрічку про Херсон
16:28
Андрій Ярмоленко, збірна України
"Після Англії важко протистояти такому супернику": Ярмоленко знайшов виправдання поразці збірної України проти Італії
16:24
санкції проти РФ
Росія обійшла технологічні санкції і виробляє більше ракет, ніж до масштабної війни, - NYT
16:13
Ексклюзив
Крим, Севастополь, Бельбек
Сили оборони анонсували продовження "спекотного" сезону в Криму для окупантів
16:11
на фото: міжнародний кінофестиваль "Бруківка"
На VI міжнародному кінофестивалі відбулися прем'єри двох українських фільмів
16:02
санкції проти Росії
Євросоюз продовжив антиросійські санкції ще на пів року
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Як ставитись до корупції епохи Зеленського? Чи справді опитування "Демініціатив" хотіло зла президенту
15:59
Енергоатом
Енергоатом влітку перевиконав план виробітку електроенергії на 19%
15:39
На фото: промо серіалу "Дивні дива"
Творці серіалу "Дивні дива" представили перше промо 5-го сезону
15:24
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
СБУ на Одещині оголосила підозру всьому керівництву районної ВЛК, які допомагали ухилянтам
15:20
Шарль Мішель
Ситуація у Нагірному Карабаху: очільник Євроради Мішель закликав до деескалації напруженості
15:17
Верховна Рада
Рада "засекретила" стенограми засідання комітету, який очолює голова партії "Слуга Народу" Шуляк. Рух ЧЕСНО звернувся за поясненнями
15:09
Оновлено
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
"На нас ніхто не нападає": прем'єр Румунії закликав чиновників заспокоїти людей через падіння осколків БПЛА
15:04
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Суд відсторонив директора департаменту КМДА через загибель людей біля зачиненого укриття
14:57
маршрутка
Укравтопром: цьогоріч в Україні зріс попит на автобуси та мікробуси
14:50
крокодил
Унаслідок повені в Китаї з крокодилячої ферми втекли 70 хижаків
14:46
Ексклюзив
Вибухи, Севастополь
"Могла бути авіаційна атака з моря": військовий експерт Ступак про вибухи в Севастополі
14:33
на фото: депутат, якого затримали за підозрою у колабораціонізмі
Забезпечував росіян пальним: на Харківщині затримали депутата за підозрою у колабораціонізмі
14:32
"Посилення енергетичної безпеки континенту": іноземні трейдери закачали в українські газосховища 1,8 млрд "кубів" газу
14:20
Ексклюзив
Карта. Бахмут_1309
"Динаміка боїв на боці ЗСУ": військовослужбовець Волохов про ситуацію на Бахмутському напрямку
14:14
Ексклюзив
Ілон Маск
В Інституті світової політики вважають, що Маск стане кандидатом в президенти США
14:07
На фото: третя лінія оборони ворога
На Запоріжжі окупанти зміцнюють третю лінію оборони, а в містах встановлюють "їжаки", - мер Мелітополя
14:03
OPINION
Юрій Гайдай
Чому на Заході не хочуть демонтажу Росії
13:45
Вікторія Амеліна
Фон дер Ляєн під час своєї промови розповіла про українську письменницю Амеліну, яка загинула внаслідок обстрілу РФ
13:41
iPhone 12
В Apple відповіли на закид уряду Франції щодо невідповідності iPhone 12 радіаційним правилам
13:28
Оновлено
Армія РФ атакувала село на Херсонщині: постраждали 3 людей
13:22
зерно, пшениця
Угорщина заявила, що домовилася з трьома країнами про продовження заборони на імпорт зерна з України
13:05
Російська армія обстріляла коледж у звільненому Куп’янську
Ворог після опору ЗСУ на Куп’янському напрямку добу не вів бої
13:02
хмари
В Україну йде похолодання та грозові дощі: прогноз погоди на 14 вересня від Наталки Діденко
12:59
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Урсула фон дер Ляєн: Нова хвиля розширення ЄС має бути каталізатором прогресу
12:44
відключення електроенергії
Через ворожі обстріли знеструмлено частину споживачів у 6 областях України
12:40
На фото: затримання
Прикордонники затримали ймовірних ухилянтів, які їхали за €5000 у сторону Румунії
12:31
Молдова
Молдова вислала керівника російського пропагандистського агентства Денисова
12:27
Оновлено
Путін та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин провів зустріч з Путіним і заявив про впевненість у перемозі РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV