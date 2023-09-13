Україна понад рік експортує зерно через Хорватію, вивезено близько 100 тис. тонн, - хорватський чиновник

Про це повідомив керівник зернового термінала порту Рієка Маріно Кларич, передає The Guardian.

Попри те, що Хорватія розташована за сотні миль від західного кордону України, вона стала транзитним пунктом для зерна країни через блокаду Чорного моря, що триває з боку росіян.

За словами Маріно Кларича, з травня 2022 року з порту Рієка на півночі Хорватії було експортовано близько 100 тис. тонн української кукурудзи та пшениці. До Хорватії зерно їде залізницею через Угорщину.

На сьогодні річна потужність порту Рієка становить лише один мільйон тонн зерна. Проте чиновники намагаються розширити експортні потужності. Так, прем’єр-міністр країни Андрей Пленкович сказав: "Хорватія вважає себе середземноморськими дверима для Центральної Європи".

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.