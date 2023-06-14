Наступальна операція ЗСУ на Запорізькому напрямку

Якщо говорити про зміни по всій лінії фронту, то йдеться лише про метри. Проте мусимо памʼятати, що за метри нам доводиться платити високу ціну. Отже, за даними Міністерства оборони України, ЗСУ змогли просунутись на 200-500 метрів на Бахмутському напрямку, а на Запорізькому напрямку на 350 метрів. До речі на Запорізькому напрямку є кілька сформованих напрямків для наших сил. Це наступ від населеного пункту Лобкове, рух від Оріхового до Токмака, просування на південь від Великої Новосілки в бік Старомлинівки, а також бойові дії в зоні Вугледара. Всі ці чотири напрямки активно формуються та можуть бути досить активними. Всі ці активні бойові дії здійснюються силами наших окремих рот та батальйонів з мінімальним залученням новостворених бригад та основних сил резерву. Противник же почав використовувати частину своїх резервів для контратак, що вкрай показово та важливо, особливо за умов знищення цих резервів.



Карта бойових дій на Запорізькому напрямку станом на 14 червня

Російські окупаційні війська змогли збудувати досить потужні фортифікаційні оборонні споруди на Запорізькому напрямку. Ці лінії оборони сьогодні є найбільшим викликом для Сил оборони. Про ці лінії оборони також висловився і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Він зауважив, що українські війська змогли показати успішні результати на початку наступу. Однак, за його словами, наступ Сил оборони на окуповані Росією території може стати кривавим та жорстоким, адже російські війська мали час для укріплення своїх ліній захисту. Хоча, як на мене, ці виклики розуміють в Генштабі ЗСУ і без таких пояснень. Україна має провести унікальну та чітко сплановану операцію зі звільнення своїх територій. Навіть враховуючи складність проведення таких операцій без авіаційної складової, ми розуміємо, що потенціал української армії значно виріс. Однак, слід також зауважити, що українцям не слід очікувати значних результатів відразу. Слід памʼятати, що Україна проводить унікальну наступальну операцію, яку не проводила жодна країна НАТО і США. Тож наступ ЗСУ потребуватиме мужності, зброї та нестандартних рішень від військового керівництва держави.

Просування Сил оборони на Бахмутському напрямку

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін розповів, що навколо Бахмута продовжуються важкі бої. Бої не зупиняються ні вдень, ні вночі. Ситуація стабільно важка та напружена. Ворог має більше техніки, особового складу, артилерії та боєприпасів. Майор ЗСУ також зауважив, що авіація росіян також активно працює на Бахмутському напрямку. Проте, попри певну перевагу противника, українські підрозділи знаходять слабкі місця в обороні ворога й поступово просуваються вперед. Просування Сил оборони, за словами Жоріна, на Бахмутському напрямку відбувається щодня. Противник намагається втримати рубежі. Жорін зауважив, що на Бахмутський напрямок противник перекидає суттєву кількість резервних підрозділів. Він додав, що противник зміг сповільнити рух українських підрозділів, однак зупинити просування Сил оборони на Бахмутському напрямку росіянам вже не вдасться. Екскомандир полку "Азов" відзначив, що росіяни почали перекидати на Бахмутський напрямок підрозділи десантних військ. Він зауважив, що вже є полонені російські десантники, які були перекинуті до Бахмута. Жорін розповів, що коштом десантних підрозділів росіяни намагаються стабілізувати фронт біля Бахмута, а потім відновити втрачені позиції.



Карта бойових дій на Бахмутському напрямку станом на 14 червня



Максим Жорін також розповів про активність російської авіації на Бахмутському напрямку. За його словами, російська авіація працює по українських позиціях по кілька разів на день. Атакують росіяни керованими ракетами, або некерованими. Також, як відзначив Жорін, останнім часом українські позиції росіяни атакують некерованими авіабомбами, що також дуже шкодить. Він зазначив, що для боротьби проти російської авіації українські військові на Бахмутському напрямку використовують мобільні системи протиповітряної оборони. Проте вони зараз не дуже ефективні, оскільки противник розуміє їхні технічні характеристики й намагається не підлітати в зону ураження.

Російський ВПК запрацював на повну потужність.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак повідомив, що РФ змогла перевести власний ВПК на воєнні рейки у листопаді минулого року. Росія почала це робити відразу після успішного контрнаступу ЗСУ на початку вересня. У РФ робили цілеспрямовані та сконцентровані кроки для цього. За словами Бадрака, на кінець 2022 року російська промисловість змогла налагодити виробництво військово-промислового комплексу. Наприклад, в Росії змогли передати партію винищувачів Су-57 для повітряно-космічних сил РФ. Також Росія змогла продати партію винищувачів Су-30 М'янмі, а також партію Су-30 Ірану. Також доказом того, що російський ВПК став на воєнні рейки є передана ЗС РФ партія танків Т-90М "Прорив" у січні поточного року. Однак, за словами Бадрака, ані Су-57, ані танк Т-90М не можна сьогодні відносити до початкових проєктів цих моделей. Оскільки Росія через санкції все ж має певні складнощі щодо компонентів до своєї військової техніки. Тому, цілком ймовірно, що сучасні зразки виробленої військової техніки РФ можуть відрізнятись за технічними складовими. Отже, Росія дійсно почала виробляти більше озброєння, однак нові зразки стали менш технологічними.





Російський винищувач Су-57 (ілюстративне фото).



Валентин Бадрак також відзначив ще один важливий момент. За його словами, у РФ роблять велику ставку на імпортозаміщення і багато чого дійсно вдається замінити. Він зауважив, що технологічні санкції проти РФ не діють. Він зауважив, надалі буде дуже важко обмежити Росію у технологічних можливостях. Єдиний шлях обмеження Росії - повна заборона експорту до РФ. На переконання Бадрака, заборона експорту до РФ є єдиним шансом для технологічного стримання Росії.

