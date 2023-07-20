Про це заявила заступниця постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Наталія Костенко під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ, пише Укрінформ.

"Україна залишається повністю відданою своїм зобов'язанням за міжнародним правом. Конкретний тип боєприпасів, наданих на даному етапі відбиття російської агресії, відповідає найнагальнішим потребам Збройних Сил України. У тісній співпраці з нашими міжнародними партнерами, українське військове командування ретельно оцінило потенційні ризики для цивільного населення", - прокоментувала Костенко передачу США касетних боєприпасів нашій країні.

За її словами, під час їх використання буде забезпечено належний рівень прозорості та контролю.

Заступниця очільника української місії в ОБСЄ повідомила, що ці боєприпаси будуть використовуватися виключно для деокупації міжнародно визнаних територій України"

"Касетні боєприпаси не будуть використовуватися на міжнародно визнаній території Росії", - додала вона.

Костенко також повідомила, що Сили оборони України утримуватимуться від застосування цих боєприпасів у густонаселених районах – "з метою мінімізації ризиків для цивільного населення".

"Касетні боєприпаси будуть застосовуватися виключно в районах зосередження російських військ з метою руйнування оборони противника", - наголосила українська дипломатка.

Вона додала, що буде вестися ретельний облік використання цієї зброї, а також конкретних районів, де вона буде застосовуватися. "Після деокупації всіх українських територій, ці зони будуть пріоритетними для розмінування, що дозволить усунути ризики, пов'язані з нерозірваними компонентами касетних боєприпасів", - підсумувала Костенко.

Касетні боєприпаси США для України. Що відомо

У грудні 2022 року Україна попросила США забезпечити її касетними боєприпасами для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але в адміністрації Байдена тоді відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

6 липня правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси через небезпеку для цивільних, яку несе ця зброя. Наступного дня проти постачання Україні касетних боєприпасів виступив Офіс ООН з прав людини в Женеві.

Того ж дня в США під тиском конгресу було прийнято рішення про постачання касетних боєприпасів Україні. 16 липня президент РФ Володимир Путін пригрозив дзеркальними діями у тому випадку, якщо Україна використовуватиме касетні боєприпаси.

18 липня командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський підтвердив, що Україна вже отримала американські касетні боєприпаси. За декілька днів вони будуть готові до використання.