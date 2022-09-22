Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних сил України.

Повідомляється, що аеророзвідка артилерійського підрозділу ДШВ виявила склад з російськими боєприпасами та технікою. Внаслідок злагодженої роботи українські воїни змогли знищити не лише склад БК, а і декілька одиниць бронетанкової та автомобільної техніки.

"Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні!" - коментують в пресслужбі.

10 серпня під час ворожого нальоту на Запорізькому напрямку боєць Нацгвардії збив російський літак Су-25 ракетою з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла"

А в небі над Херсонщиною вранці 16 вересня підрозділ зенітної ракетної бригади збив російський штурмовик Су-25.

На війні Росії проти України ліквідували козака з російського міста Воронеж Євгена Свиридова.

У Харкові росіяни завдали ракетного удару по залізничному вокзалу та знищили вагони-рефрижератори з тілами своїх ліквідованих військових.

Військовослужбовець Нацгвардії на Запорізькому напрямку збив російський гвинтокрил Мі-8 із протизенітного ракетного комплексу "Ігла".