Українські захисники показали, як знищили склад з боєприпасами та технікою російських окупантів
Артилерія Десантно-штурмових військ знищила склад з боєприпасами та техніку одного з підрозділів армії РФ
Про це інформують Десантно-штурмові війська Збройних сил України.
Повідомляється, що аеророзвідка артилерійського підрозділу ДШВ виявила склад з російськими боєприпасами та технікою. Внаслідок злагодженої роботи українські воїни змогли знищити не лише склад БК, а і декілька одиниць бронетанкової та автомобільної техніки.
"Смерть російським окупантам! Слава ДШВ! Слава Україні!" - коментують в пресслужбі.
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