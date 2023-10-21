Уряд Швеції вирішив скорегувати політику щодо мігрантів
Швеція оголосила про плани обмеження соціальних пільг для мігрантів з країн поза Європейського Союзу та Європейської економічної зони на тлі офіційного подовження Євросоюзом статусу тимчасового захисту для українських біженців до березня 2025 року
Правий уряд Швеції на чолі з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном заявив про свої наміри у п’ятницю, 20 жовтня, інформує "Українська правда".
За ідеєю уряду, ускладнення отримання соціальних пільг і виплат для мігрантів з неєвропейських країн повинно спонукати майбутніх мігрантів утриматися від прибуття до Швеції, а також допомогти краще інтегрувати тих, які вже перебувають в країні.
Також у четвер, 19 жовтня, міністр юстиції Швеції Гуннар Строммер заявив, що країни ЄС мають зробити все можливе, щоб гарантувати повернення нелегальних мігрантів до країни походження.
Згідно з планом уряду, мігранти з-поза меж ЄС та Європейської економічної зони повинні будуть обов’язково вивчати шведську мову, а також влаштуватися на роботу у Швеції.
На додаток, буде запроваджена стеля на виплати для неєвропейських іммігрантів, щоб вони не могли отримувати декілька виплат одночасно – наприклад, на дітей, житло, безробіття, хворобу та відпустку по догляду за дитиною. Наостанок, іммігрантам доведеться чекати певний невстановлений проміжок часу, перш ніж вони зможуть отримувати пільги.
Водночас у пропозиціях наразі напряму не згадано шукачів притулку з України, які прибули до Швеції внаслідок війни Росії проти України. Швеція виступила однією з найбільш активних країн-прихильниць України після початку війни, й надала загальної допомоги на більше ніж 2 мільярди євро, згідно з вебсайтом шведського уряду. Країна також прийняла близько 50 000 біженців з України.
- Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що понад 8 млн українців стали біженцями. З них більш ніж 5 млн подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в сусідніх західноєвропейських країнах.
- 13 вересня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила про подальшу допомогу українським біженцям у ЄС.
- Пізніше цього місяця Рада Європейського Союзу продовжила термін дії механізму тимчасового захисту для українців, які рятуються від війни, до березня 2025 року.
- 19 жовтня ЄС остаточно затвердив продовження тимчасового захисту для українських біженців.
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