Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Уряд Японії: Рівень радіації в морській воді біля Фукусіми нижче допустимого

Уряд Японії: Рівень радіації в морській воді біля Фукусіми нижче допустимого

27 серпня, 2023 неділя
10:16
Світ Фукусіма

Рівень радіації в перших зразках морської води, відібраних Міністерством охорони навколишнього середовища після того, як зруйнована атомна електростанція "Фукусіма" почала скидати очищену воду, виявився нижче допустимих меж

Про це повідомило видання Kyodo.

Стало відомо, що за результатами аналізу проб морської води, відібраних у п'ятницю вранці, концентрація тритію - радіоактивного матеріалу, який неможливо видалити навіть після очищення забрудненої води, що утворилася на АЕС "Фукусіма", - була на рівні, який "не матиме негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище", - заявили в міністерстві.

На тлі постійного занепокоєння громадськості в сусідніх країнах, таких як Китай, уряд Японії посилює свої зусилля з радіаційного моніторингу, оскільки в четвер розпочався десятирічний процес скидання очищеної радіоактивної води з комплексу Фукусіма Дайічі.

Тако видання повідомляє, що в суботу Агентство рибного господарства оголосило, що в перших зразках риби, відібраних у водах поблизу станції, не було виявлено тритію в кількостях, які можна було б виявити.

Величезна кількість забрудненої води утворилася в процесі охолодження реакторного палива на станції, яка постраждала від розплавлення активної зони реактора, спричиненого землетрусом і цунамі в березні 2011 року.

Очищену воду розбавляють, щоб знизити рівень тритію до менш ніж однієї 40-ї від національних стандартів безпеки, або 1500 беккерелів на літр, перед тим, як скинути її в Тихий океан за 1 кілометр від атомної станції через підводний тунель.

Тритій, радіоактивний ізотоп водню, як відомо, менш шкідливий, ніж інші радіоактивні матеріали, такі як цезій і стронцій.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило в неділю, що рівень тритію в усіх 11 точках відбору проб, розташованих в радіусі 40 км від АЕС Фукусіма, був нижче 7-8 беккерелів на літр. Рівень цезію, перевірений у трьох з 11 точок, також був нижчим за межі виявлення.

Наразі міністерство планує проводити відбір проб морської води, результати якого будуть публікуватися щотижня.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.  

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми. 

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.

Японія
екологія
ядерна небезпека
Читайте також:
27 серпня, 2023 неділя
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
25 серпня, 2023 п'ятниця
В Україні змінили порядок тримання військовополонених
26 серпня, 2023 субота
"Моє щастя завжди зі мною": Буданов розповів, що дружина живе з ним у робочому кабінеті
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.81
    Купівля 37.81
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.04
    Продаж 42.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
27 серпня
10:48
Вибух на заправці у Румунії
У Румунії стався вибух на газовій заправці: одна людина загинула та 57 поранено
10:40
Огляд
міжнародний огляд
Загибель одного з "Привидів Києва", Абхазія не хоче бути частиною РФ. Акценти світових ЗМІ 27 серпня
10:27
Нічна атака на Київщину 27 серпня
Росіяни атакували 9 областей України за добу: 4 людини загинули, 13 поранено
10:06
Вишки Бойка
Розвідка Британії: Росія та Україна ведуть бої за "вишки Бойка" у Чорному морі
10:02
OPINION
Валерій Пекар
Перед Україною знову загроза диктатури
09:56
Оновлено
ППО
Ракетна атака на Київщину: 2 людей зазнали поранень, пошкоджено 10 приватних будинків
09:37
літаки США
Біля узбережжя Австралії під час навчань розбився військовий літак США
09:19
БПЛА атакував Курськ: пошкоджена багатоповерхівка
У РФ заявили про атаку дрона на Курськ: пошкоджена багатоповерхівка та будівлі поруч
09:00
Огляд
Чи стануть шведські CV90 основними БМП ЗСУ: характеристики та історія створення
08:58
МЗС
У МЗС відреагували на чергові переслідування кримських татар в окупованому Криму
08:48
ЗСУ
ISW: ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів
08:31
Ексклюзив
Московський аеропорт "Шереметьєво"
Полковник Ґрант розповів, які об'єкти в РФ треба атакувати
08:30
Оновлено
російська техніка
Генштаб: Російська армія за добу війни в Україні втратила 550 військових, 6 танків та 11 безпілотників
08:12
КНДР, Північна Корея
КНДР вперше дозволила своїм громадянам повертатися з-за кордону після пандемії
08:01
OPINION
Віктор Каспрук
Війна повертається бумерангом у дім росіян
07:54
Маріуполь
Очолила коледж під час окупації Маріуполя: за державну зраду судитимуть освітянку
01:36
Олександр Усик
Усик присвятив перемогу над Дюбуа ЗСУ та Україні
01:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
01:20
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою українця
01:19
Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом
2023, субота
26 серпня
23:56
Денис Берінчик
Берінчик переміг Їгіта в андеркарті бою Усика і нагадав світу: "Росія - агресор"
23:28
Ілюстрація. Херсон, наслідки обстрілу
Росія завдала удару по підприємству у Херсоні. Є постраждалий
23:03
Ексклюзив
путін путлер
Фейгін: Путін після знищення верхівки Вагнера ще більше ізолюється
23:00
Ексклюзив
Полонені росіяни, що повернулись по обміну 17 жовтня
"Один раз стрельнули з гранатомета, а ще кинули пару гранат": полонений росіянин описав підготовку тих, кого відправляють на передову
22:59
Ексклюзив
Максим Розумний: активи Пригожина перейдуть під контроль Генштабу РФ
22:55
пожежа
На Київщині пожежники врятували 5-річну дитину з палаючої квартири
22:06
білорусь солдати лукашенко
Білорусь звинуватила Україну у новій провокації на кордоні
21:41
Ексклюзив
путін, путлер
Після смерті Пригожина Путін втратив останні важелі впливу, - російський опозиціонер Пономарьов
21:33
фейк
Російська пропаганда поширює фейковий сюжет про антиукраїнський флешмоб у Польщі
21:15
Оновлено
на фото: наслідки зіткнення двох українських навчально-бойових літаків
На Житомирщині зіткнулись два українські навчально-бойові літаки: загинули три пілоти ЗСУ
21:07
Володимир Зеленський
Справжня міцність є лише у тих держав, які уміють захищати власне небо та шанують авіацію, - Зеленський
20:59
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко приїхав на бій Усик - Дюбуа у Вроцлав
20:37
міністр оборони України Олексій Резніков
"Це не клопіт України". Резніков відреагував на скандал із зимовою формою та висловився щодо ціни
20:32
У Краматорську внаслідок ракетної атаки РФ пошкоджено газові мережі
20:16
Ексклюзив
Путін
Фейгін вважає, що після Путіна почнеться хаос і розпад РФ
20:15
На фото біженці з України
Українські біженці зможуть отримати посвідку на проживання у Новій Зеландії
20:12
Лассіна Траоре, Шахтар
"Полісся" розтрощило "Олександрію: результати та розклад усіх матчів 5-го туру УПЛ
20:02
OPINION
Олексій Біловол
Весна 2024 стане останньою путінською весною
19:54
Ексклюзив
Мі-8 ВКС РФ
Військовий експерт Світан розповів, як надалі використають російський Мі-8, екіпаж якого прилетів на базу ЗСУ
19:50
В Індії у вагоні потяга вибухнув газовий балон: загинули 9 людей
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV