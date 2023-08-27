Уряд Японії: Рівень радіації в морській воді біля Фукусіми нижче допустимого

Про це повідомило видання Kyodo.

Стало відомо, що за результатами аналізу проб морської води, відібраних у п'ятницю вранці, концентрація тритію - радіоактивного матеріалу, який неможливо видалити навіть після очищення забрудненої води, що утворилася на АЕС "Фукусіма", - була на рівні, який "не матиме негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище", - заявили в міністерстві.

На тлі постійного занепокоєння громадськості в сусідніх країнах, таких як Китай, уряд Японії посилює свої зусилля з радіаційного моніторингу, оскільки в четвер розпочався десятирічний процес скидання очищеної радіоактивної води з комплексу Фукусіма Дайічі.

Тако видання повідомляє, що в суботу Агентство рибного господарства оголосило, що в перших зразках риби, відібраних у водах поблизу станції, не було виявлено тритію в кількостях, які можна було б виявити.

Величезна кількість забрудненої води утворилася в процесі охолодження реакторного палива на станції, яка постраждала від розплавлення активної зони реактора, спричиненого землетрусом і цунамі в березні 2011 року.

Очищену воду розбавляють, щоб знизити рівень тритію до менш ніж однієї 40-ї від національних стандартів безпеки, або 1500 беккерелів на літр, перед тим, як скинути її в Тихий океан за 1 кілометр від атомної станції через підводний тунель.

Тритій, радіоактивний ізотоп водню, як відомо, менш шкідливий, ніж інші радіоактивні матеріали, такі як цезій і стронцій.

Міністерство охорони навколишнього середовища заявило в неділю, що рівень тритію в усіх 11 точках відбору проб, розташованих в радіусі 40 км від АЕС Фукусіма, був нижче 7-8 беккерелів на літр. Рівень цезію, перевірений у трьох з 11 точок, також був нижчим за межі виявлення.

Наразі міністерство планує проводити відбір проб морської води, результати якого будуть публікуватися щотижня.

Що передувало

На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.

TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.

8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.

7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.

22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.

Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.

24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.

26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.