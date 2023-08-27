Уряд Японії: Рівень радіації в морській воді біля Фукусіми нижче допустимого
Рівень радіації в перших зразках морської води, відібраних Міністерством охорони навколишнього середовища після того, як зруйнована атомна електростанція "Фукусіма" почала скидати очищену воду, виявився нижче допустимих меж
Про це повідомило видання Kyodo.
Стало відомо, що за результатами аналізу проб морської води, відібраних у п'ятницю вранці, концентрація тритію - радіоактивного матеріалу, який неможливо видалити навіть після очищення забрудненої води, що утворилася на АЕС "Фукусіма", - була на рівні, який "не матиме негативного впливу на здоров'я людей і навколишнє середовище", - заявили в міністерстві.
На тлі постійного занепокоєння громадськості в сусідніх країнах, таких як Китай, уряд Японії посилює свої зусилля з радіаційного моніторингу, оскільки в четвер розпочався десятирічний процес скидання очищеної радіоактивної води з комплексу Фукусіма Дайічі.
Тако видання повідомляє, що в суботу Агентство рибного господарства оголосило, що в перших зразках риби, відібраних у водах поблизу станції, не було виявлено тритію в кількостях, які можна було б виявити.
Величезна кількість забрудненої води утворилася в процесі охолодження реакторного палива на станції, яка постраждала від розплавлення активної зони реактора, спричиненого землетрусом і цунамі в березні 2011 року.
Очищену воду розбавляють, щоб знизити рівень тритію до менш ніж однієї 40-ї від національних стандартів безпеки, або 1500 беккерелів на літр, перед тим, як скинути її в Тихий океан за 1 кілометр від атомної станції через підводний тунель.
Тритій, радіоактивний ізотоп водню, як відомо, менш шкідливий, ніж інші радіоактивні матеріали, такі як цезій і стронцій.
Міністерство охорони навколишнього середовища заявило в неділю, що рівень тритію в усіх 11 точках відбору проб, розташованих в радіусі 40 км від АЕС Фукусіма, був нижче 7-8 беккерелів на літр. Рівень цезію, перевірений у трьох з 11 точок, також був нижчим за межі виявлення.
Наразі міністерство планує проводити відбір проб морської води, результати якого будуть публікуватися щотижня.
Що передувало
На АЕС у Фукусімі вода, що використовувалася для охолодження атомних реакторів, проходить поетапну обробку за допомогою вдосконаленої системи очищення, яка видаляє майже всі радіоактивні речовини, крім тритію. Така вода збирається у величезних резервуарах, які займають велику площу майданчика електростанції.
TEPCO неодноразово наголошувала, що виведення з експлуатації реакторів на АЕС "Фукусіма-1" не може бути завершено без утилізації очищеної води. Компанія вже кілька років розробляє і будує спеціальну систему очищення, яка дозволить практично повністю видалити радіоактивні елементи з води.
8 липня стало відомо, що управління ядерного регулювання Японії надало компанії TEPCO, оператору АЕС "Фукусіма-1", офіційний дозвіл розпочати скидання очищеної радіоактивної води у відкрите море.
7 серпня повідомлялося, що Японія розглядає можливість почати скидання очищеної радіоактивної води з атомної електростанції Фукусіма в море між кінцем серпня і початком вересня, після того, як прем'єр-міністр Фуміо Кішіда повернеться з тристороннього саміту зі США і Південною Кореєю.
22 серпня прем'єр-міністр Фуміо Кішіда заявив, що Японія почне скидати очищену радіоактивну воду з атомної електростанції Фукусіма в море в четвер, якщо дозволять погодні умови, попри занепокоєння місцевих рибалок і наполегливу опозицію з боку Китаю.
Лідер опозиційної Демократичної партії Південної Кореї Лі Чже Мьон назвав рішення Японії скидати очищену радіоактивну воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми актом терору.
24 серпня, попри стурбованість громадян і деяких сусідніх держав щодо наслідків для екології, Японія почала випускати в океан очищену від радіації воду з пошкодженої атомної електростанції Фукусіми.
26 серпня повідомлялося, що Сполучені Штати підтвердили свою підтримку процесу скидання очищеної радіоактивної води зі зруйнованої японської атомної електростанції у Фукусімі, назвавши його безпечним і прозорим.
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