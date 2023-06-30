Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Успіх ЗСУ в Бахмуті - питання часу, а для якісних змін на фронті потрібні касетні боєприпаси: воєнні підсумки тижня
Аналітика

Успіх ЗСУ в Бахмуті - питання часу, а для якісних змін на фронті потрібні касетні боєприпаси: воєнні підсумки тижня

Сергій Згурець
30 червня, 2023 п'ятниця
22:22
Статті Карта. Запорізька область. Оріхів. П'ятихатки. Василівка.30\06\23

Головні висновки із інтерв'ю головкому ЗСУ Залужного, Сили оборони продовжують наступ, а США серйозно думають про передачу ATACMS та касетних боєприпасів - читайте більше у воєнних підсумках тижня

Висновки з інтерв'ю Залужного

Інтерв’ю Залужного достатньо жорстке, прямолінійне, без варіантів. Він говорив про те, що зброї потрібно більше, потрібні літаки, бо всі концепції, зокрема і НАТО, передбачають домінування в повітрі та лише після цього проведення наступальних операцій. Ми діємо так, як ми вимушені діяти в цих умовах. Залужний говорив про потребу в боєприпасах, бо далі залишається перевага у РФ - в окремі дні вона десятикратна. Він також говорив, що ворог погрожує використанням тактичної ядерної зброї та він каже, що ми будемо воювати і це нас не лякає. Головні висновки - зброї потрібно більше, авіації нам бракує і попри всі загрози ми все одно здійснюємо просування на лінії фронту. Навіть якщо воно виглядає повільним, то воно сформоване тими можливостями, які є станом на зараз і тою тактикою, яку обирають ЗСУ, аби забезпечити знищення противника і збереження наших життів.

Тиск Зеленського на НАТО

Президент додає тиску на лідерів країн НАТО, аби вони ухвалили рішення щодо часових рамок і чітких параметрів вступу України. Діалог з країнами не припиняється, тому що, пропонуються і проміжні варіанти - проміжні гарантії безпеки, гарантії від окремих країн, військова та економічна підтримка. Без вступу до НАТО всі ці варіанти будуть проміжними. Зараз країни Європи демонструють достатній поштовх щодо надання нам економічної допомоги. Щодо військової допомоги - процес підтримки триває, але завдання перед ЗСУ є масштабнішими і потреби є більшими, ніж зараз дають західні країни.

Наступ ЗСУ на півдні та Бахмуті, дії біля Дніпра на Херсонщині

Збільшення показників знищеної російської артилерії (понад 620 одиниць за місяць), комплексів ППО (56) є піковими в порівнянні з іншими періодами. Це говорить про те, що наша концепція - виманювання резервів, знищення артилерії та засобів ППО є важливою складовою у проведенні наступальних дій. Наступ триває з 4 червня, ми маємо просування до 10 км по окремих ділянках, але всі дії по лінії щодо основних фортифікацій росіян. Це не означає, що щось йде не так.  Фронт розширюється і росіяни вимушені перекидати на найбільш загрозливі ділянки резерви та показувати свою артилерію. Ну а потім вони знищуються. Це є ознакою того, що ми маємо такий формат концепції просування на півдні. Ми намагаємось пробивати оборону без авіації через сухопутне рішення та артилерію. Це визначає наші підходи по всій ділянці насамперед Запорізького фронту.

Втрати РФ (ППО і артилерія)

На півдні у нас є два головні напрямки - Токмацький (від Оріхова до Мелітополя) та Бердянський (від Великої Новосілки в сторону Азовського узбережжя). В напрямку від Оріхова ми впритул наблизилися до лінії оборони в Роботиному. Там росіяни намагаються утримати свої позиції.

Карта. Запорізька область. Оріхів. Пятихатки. Василівка.300623

А коли ми говоримо про Велику Новосілку - там є населені пункти Приютне, Урожайне, де йдуть бої. Росіяни намагаються стримувати дії наших підрозділів і перекидати свої резерви. Для резервів уже використовують бригади сил спеціального призначення. У Роботиному є дві бригади спецназу. Це говорить, що ворог починає використовувати всі резерви, які у нього є. Ситуація з точки зору планових дій Сил оборони України є цілком логічною та прогнозованою.

Карта. Донеччина/Запорізька область. 300623

Навколо Бахмута ЗСУ також намагаються тиснути росіян. Напрямки наступу майже по всім секторам. Ситуація там не виглядає простою, бо впродовж останніх днів противник почав перекидати підрозділи, навіть з Лиманського напрямку.  Це робиться, щоб стримувати український наступ. Резерви перекидаються у бік Берхівки та Кліщіївки, аби не дати нашим підрозділам просуватися до пануючих висот. Думаю, що перелом і наш успіх - це питання часу. 

Карта. Бахмут. Північ. 300623

Карта. Бахмут. Південь. 300623

Сьогодні було завдано удару по Бердянську - це хаб росіян, щоб посилювати свої підрозділи по всьому фронту на півдні. Удар був завданий ракетою Storm Shadow по складах і штабу. Думаю, що тактика знищення інфраструктури і ключових об’єктів в глибині оборони противника буде продовжена. Ми бачили історію і з Чонгаром. Ця тактика - це друга складова наших наступальних дій. Спочатку ми артилерією знищуємо все, що є в першій лінії оборони, а друга складова - це робота по глибоких тилах противника.

Багато очікувань, що ЗСУ будуть розгортати наступ в районі Херсону. Ці висновки занадто оптимістичні, тому що забезпечити десантування через річку і зважитися на логістичне забезпечення десанту дуже складно. Наші спецпідрозділи діють в цьому напрямку і вони надалі будуть відвертати противника, примушувати сюди повертати резерви, які були перекинуті на інші ділянки. Цей напрямок для РФ лишається тривожним і невизначеним, а для ЗСУ він буде перспективним.

Якщо США передадуть ATACMS та касетні боєприпаси - це стане основою для змін на фронті, Польща сигналізує про бажання бути потужнішою

Всі американські політики наголошують на тому, що передача ракет ATACMS Україні - це посилення наших можливостей протистояти РФ. Речник Пентагону сказав, що поки про це нічого не знає. Передача ATACMS є на часі і саме політичне тло в США суттєво змінилося на підтримку цього кроку. Ракети з дальністю до 300 км можуть суттєво змінити ситуацію з точки зору знищення важливих цілей противника. Також обговорюється питання про передачу касетних боєприпасів. Кожен такий снаряд 155-мм замінює десяток фугасних, які зараз використовує ЗСУ. Зараз США нам передали близько 2 млн боєприпасів калібру 155 мм, але надалі потреби є значними. З огляду на зменшення запасів країн, то ставка на касетні боєприпаси цілком виправдана - США мають в запасі аж 3 млн. Рішення про передачу цих запасів найближчим часом - це те, що нам вкрай потрібно для якісних змін на полі бою. Ми саме коштом артилерії вимушені проламувати оборону противника. Коли ми підійдемо до фортифікаційних споруд, які ще є більш міцними, то потреба в артбоєприпасах зросте. Думаю, що рішення і по ATACMS, і по касетних боєприпасах будуть гарантованою основою для якісних змін на полі бою та підтримки наших наступальних дій.

Польща вже вдруге просить НАТО та США розглянути можливість розміщення ядерної зброї у неї на території. Зараз 5 країн у Європі мають бази, де зберігається тактична ядерна зброя Альянсу. Польща хоче бути шостою через дії РФ та Білорусі. Я мало вірю в те, що США погодяться на розширення баз базування ядерної зброї - те, що є в Європі, американців цілком задовольняє. Ми розуміємо, що Польща чітко сигналізує про те, що вона має бути більш потужною. Зокрема спираючись на підтримку США, можливо, навіть з ядерною компонентою.

Росія
Польща
Білорусь
зброя
Сергій Згурець
Володимир Зеленський
російська армія
Херсон
ядерна зброя
ЗСУ
Херсонщина
Бердянськ
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
Запорізька область
Бахмут
НАТО
США
зброя для України
Валерій Залужний
втрати окупантів
Колонка Згурця
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
29 червня, 2023 четвер
Окупанти збудували дамбу на околицях Токмака Запорізької області, - Bellingcat
Біньямін Нетаньягу
29 червня, 2023 четвер
Нетаньягу пояснив, чому не надасть Україні "Залізний купол" для захисту неба
HIMARS з ATACMS
29 червня, 2023 четвер
У США визначились з наданням Україні далекобійних ракет ATACMS: рішення за Байденом, - WSJ
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.31
    Продаж 41.21
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
30 червня
22:21
на фото скріншот з відеокліпу
"ДахаБраха" й автори хіта "Доброго вечора, ми з України" випустили спільний трек TUMAN
21:55
Українці
"За мир та права людини": Український народ отримав німецьку премію імені Лева Копелева
21:50
Херсонська область
Росіяни обстріляли Антонівку на Херсонщині: постраждала родина з дитиною
21:48
Євген Пригожин
Пригожин закриває свій медіахолдинг "Патріот"
21:36
Білий Дім
У Білому домі визнали, що контрнаступ ЗСУ триває повільніше, ніж очікували, але США й надалі підтримуватимуть Україну
21:11
Таїсія Гайда
У лікарні в Польщі померла вінницька волонтерка Таїсія Гайда
21:10
Ексклюзив
ЗАЕС
"Ще жодного разу росіяни просто так нічого не заміновували": офіцер ЗСУ Лапін про високу загрозу підриву ЗАЕС
20:57
Мінцифри
Займатиметься телеком-сферою: уряд розширив повноваження Мінцифри
20:40
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:37
Модульні будинки
Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
20:24
острів Зміїний
"Це одна з найвагоміших наших перемог": Зеленський вшанував пам'ять загиблих на Зміїному бійців
20:20
на фото: коригувальник ракетного удару РФ по кафе у Краматорську
Коригувальника ракетного удару РФ по кафе у Краматорську заарештували на 60 діб
20:00
OPINION
Олександр Вільчинський
Не вимерли тоді, вистоїмо й тепер
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 492 дня війни: на Луганщині ЗСУ відбили атаку, що тривала 18 годин, а в окупованому Бердянську пролунало більше десятка вибухів
19:58
окупанти в Криму
На Луганщині окупанти пограбували пологовий будинок і влаштували в ньому польовий шпиталь, - Генштаб
19:52
Україна - Євросоюз
Лідери ЄС підтримали ідею використання заморожених активів РФ на користь України, - Bloomberg
19:35
Оновлено
В аеропорту Кишинева таджик застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець
19:35
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго: Після перемоги над Росією державні банки мають бути продані
19:21
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Депортували 48 дітей-сиріт з Херсонщини: депутат Держдуми, окупаційний посадовець та лікарка отримали підозри
19:03
Ексклюзив
на фото: ЗСУ
В районі Антонівського мосту ведуться активні бойові дії, - ексзаступник мера Херсона Головня
18:36
Огляд
Індіана Джонс і реліквія долі
Як знаменитий Форд законкурував з каскадером Кодзі та третій сезон "Відьмака": що подивитися на вихідних
18:32
Костянтин Жеваго
Жеваго: українські чиновники радикально збільшили свій вплив та апетити, держава контролює банки, медіа, тисне на бізнес
18:06
OPINION
Ростислав Павленко
На порядку денному - усвідомлена єдність
18:04
ЗРК С-400 РФ
Білорусь поставила на бойове чергування дивізіон ЗРК С-400: "Гаюн" встановив його місцеперебування
17:55
Новини компаній
Внесок у перемогу: ЗСУ отримали вже 130 авто за сприяння Favbet Foundation
17:53
окупанти
СБУ ідентифікувала двох окупантів, які з танка обстрілювали житлові будинки на Харківщині
17:48
Сергій Наєв
"Збільшуємо оборонні спроможності": Наєв оцінив загрози для півночі України з боку РФ і Білорусі
17:43
Данія
Данія виділила €170 млн на військову допомогу Україні
17:41
лісові пожежі ліс пожежа
Окупанти повністю знищили рослинність на острові Джарилгач, - науковець
17:25
Марія Захарова
"Київ готується вчинити теракт": ЦПД розповів про новий наратив пропаганди, який озвучили у МЗС Росії
17:09
Ексклюзив
касетні боєприпаси
Касетні боєприпаси дуже швидко дадуть перевагу ЗСУ, - експерт Defense Express Рябих
17:06
комендантська година
На Кіровоградщині з 1 липня скоротять комендантську годину
16:59
Україна Японія
Японія надасть Україні $1,5 млрд. На що підуть кошти
16:55
Матеуш Моравецький
Польща заявила про готовність розмістити в себе ядерну зброю НАТО з огляду на загрози від РФ
16:43
газета
Виходила друком 320 років: найстарша щоденна газета Європи видала останній паперовий номер
16:42
Китай та росія
ЄС закликав Китай натиснути на Росію для виведення військ із України
16:36
Кремінь Тарас
Скорочення українського дубляжу є порушенням Конституції: Кремінь про законопроєкт щодо застосування англійської мови
16:31
Тайванці відправляють Україні 48 "швидких", пожежних машин і джипів
16:28
Олена Дума
Кабмін призначив Олену Думу головою АРМА
16:28
Наталія Гуменюк
Окупанти можуть незабаром здійснити черговий "жест доброї волі", – Гуменюк
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV