Висновки з інтерв'ю Залужного

Інтерв’ю Залужного достатньо жорстке, прямолінійне, без варіантів. Він говорив про те, що зброї потрібно більше, потрібні літаки, бо всі концепції, зокрема і НАТО, передбачають домінування в повітрі та лише після цього проведення наступальних операцій. Ми діємо так, як ми вимушені діяти в цих умовах. Залужний говорив про потребу в боєприпасах, бо далі залишається перевага у РФ - в окремі дні вона десятикратна. Він також говорив, що ворог погрожує використанням тактичної ядерної зброї та він каже, що ми будемо воювати і це нас не лякає. Головні висновки - зброї потрібно більше, авіації нам бракує і попри всі загрози ми все одно здійснюємо просування на лінії фронту. Навіть якщо воно виглядає повільним, то воно сформоване тими можливостями, які є станом на зараз і тою тактикою, яку обирають ЗСУ, аби забезпечити знищення противника і збереження наших життів.

Тиск Зеленського на НАТО

Президент додає тиску на лідерів країн НАТО, аби вони ухвалили рішення щодо часових рамок і чітких параметрів вступу України. Діалог з країнами не припиняється, тому що, пропонуються і проміжні варіанти - проміжні гарантії безпеки, гарантії від окремих країн, військова та економічна підтримка. Без вступу до НАТО всі ці варіанти будуть проміжними. Зараз країни Європи демонструють достатній поштовх щодо надання нам економічної допомоги. Щодо військової допомоги - процес підтримки триває, але завдання перед ЗСУ є масштабнішими і потреби є більшими, ніж зараз дають західні країни.

Наступ ЗСУ на півдні та Бахмуті, дії біля Дніпра на Херсонщині

Збільшення показників знищеної російської артилерії (понад 620 одиниць за місяць), комплексів ППО (56) є піковими в порівнянні з іншими періодами. Це говорить про те, що наша концепція - виманювання резервів, знищення артилерії та засобів ППО є важливою складовою у проведенні наступальних дій. Наступ триває з 4 червня, ми маємо просування до 10 км по окремих ділянках, але всі дії по лінії щодо основних фортифікацій росіян. Це не означає, що щось йде не так. Фронт розширюється і росіяни вимушені перекидати на найбільш загрозливі ділянки резерви та показувати свою артилерію. Ну а потім вони знищуються. Це є ознакою того, що ми маємо такий формат концепції просування на півдні. Ми намагаємось пробивати оборону без авіації через сухопутне рішення та артилерію. Це визначає наші підходи по всій ділянці насамперед Запорізького фронту.

На півдні у нас є два головні напрямки - Токмацький (від Оріхова до Мелітополя) та Бердянський (від Великої Новосілки в сторону Азовського узбережжя). В напрямку від Оріхова ми впритул наблизилися до лінії оборони в Роботиному. Там росіяни намагаються утримати свої позиції.

А коли ми говоримо про Велику Новосілку - там є населені пункти Приютне, Урожайне, де йдуть бої. Росіяни намагаються стримувати дії наших підрозділів і перекидати свої резерви. Для резервів уже використовують бригади сил спеціального призначення. У Роботиному є дві бригади спецназу. Це говорить, що ворог починає використовувати всі резерви, які у нього є. Ситуація з точки зору планових дій Сил оборони України є цілком логічною та прогнозованою.

Навколо Бахмута ЗСУ також намагаються тиснути росіян. Напрямки наступу майже по всім секторам. Ситуація там не виглядає простою, бо впродовж останніх днів противник почав перекидати підрозділи, навіть з Лиманського напрямку. Це робиться, щоб стримувати український наступ. Резерви перекидаються у бік Берхівки та Кліщіївки, аби не дати нашим підрозділам просуватися до пануючих висот. Думаю, що перелом і наш успіх - це питання часу.

Сьогодні було завдано удару по Бердянську - це хаб росіян, щоб посилювати свої підрозділи по всьому фронту на півдні. Удар був завданий ракетою Storm Shadow по складах і штабу. Думаю, що тактика знищення інфраструктури і ключових об’єктів в глибині оборони противника буде продовжена. Ми бачили історію і з Чонгаром. Ця тактика - це друга складова наших наступальних дій. Спочатку ми артилерією знищуємо все, що є в першій лінії оборони, а друга складова - це робота по глибоких тилах противника.

Багато очікувань, що ЗСУ будуть розгортати наступ в районі Херсону. Ці висновки занадто оптимістичні, тому що забезпечити десантування через річку і зважитися на логістичне забезпечення десанту дуже складно. Наші спецпідрозділи діють в цьому напрямку і вони надалі будуть відвертати противника, примушувати сюди повертати резерви, які були перекинуті на інші ділянки. Цей напрямок для РФ лишається тривожним і невизначеним, а для ЗСУ він буде перспективним.

Якщо США передадуть ATACMS та касетні боєприпаси - це стане основою для змін на фронті, Польща сигналізує про бажання бути потужнішою

Всі американські політики наголошують на тому, що передача ракет ATACMS Україні - це посилення наших можливостей протистояти РФ. Речник Пентагону сказав, що поки про це нічого не знає. Передача ATACMS є на часі і саме політичне тло в США суттєво змінилося на підтримку цього кроку. Ракети з дальністю до 300 км можуть суттєво змінити ситуацію з точки зору знищення важливих цілей противника. Також обговорюється питання про передачу касетних боєприпасів. Кожен такий снаряд 155-мм замінює десяток фугасних, які зараз використовує ЗСУ. Зараз США нам передали близько 2 млн боєприпасів калібру 155 мм, але надалі потреби є значними. З огляду на зменшення запасів країн, то ставка на касетні боєприпаси цілком виправдана - США мають в запасі аж 3 млн. Рішення про передачу цих запасів найближчим часом - це те, що нам вкрай потрібно для якісних змін на полі бою. Ми саме коштом артилерії вимушені проламувати оборону противника. Коли ми підійдемо до фортифікаційних споруд, які ще є більш міцними, то потреба в артбоєприпасах зросте. Думаю, що рішення і по ATACMS, і по касетних боєприпасах будуть гарантованою основою для якісних змін на полі бою та підтримки наших наступальних дій.

Польща вже вдруге просить НАТО та США розглянути можливість розміщення ядерної зброї у неї на території. Зараз 5 країн у Європі мають бази, де зберігається тактична ядерна зброя Альянсу. Польща хоче бути шостою через дії РФ та Білорусі. Я мало вірю в те, що США погодяться на розширення баз базування ядерної зброї - те, що є в Європі, американців цілком задовольняє. Ми розуміємо, що Польща чітко сигналізує про те, що вона має бути більш потужною. Зокрема спираючись на підтримку США, можливо, навіть з ядерною компонентою.