В Україні запрацює послуга електронного бронювання військовозобов'язаних

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на зустріч Європейської Бізнес Асоціації з представниками Мінекономіки.

"Крок, який ми зараз робимо, з урахуванням такого великого обсягу роботи, - це будуємо разом з Мінцифри умовно "єБронювання". Попередньо, те що ми проговорюємо з Мінцифри, це буде послуга, де підприємство буде створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з Пенсійного фонду та Податкової буде підтягуватись вся необхідна інформація. І потім, ледь не автоматично, якщо немає обмежень, буде видаватися електронне бронювання", - сказав заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За словами Фоменка, такий електронний документ міститиме і QR-код, і його можна буде роздруковувати. Це буде підтвердженням того, що людина заброньована.

"Думаю, що на все це піде десь три місяці, тому що це повністю буде руйнувати чинний алгоритм бронювання. І 76-ту постанову теж будемо повністю переписувати з урахуванням того, що це буде диджиталізований процес", - заявив Фоменко.

Заступник міністра економіки також зауважив, що наразі більше ніж 500 тис. військовозобов'язаних українців вже заброньовані. Більше ніж 4 тис. підприємств визначено критично важливими без врахування тих, які визначають ОВА (обласні військові адміністрації).

Що відомо про нові рішення Кабміну та ВРУ щодо військовозобов'язаних

Військове керівництво повідомляло, що проводить призов в Україні планово, починаючи з 24 лютого. Нових хвиль мобілізації не передбачається, попри активізацію ворога.

30 травня Верховна Рада Україні підтримала проєкти законів про збільшення відпусток і премії. Крім того, парламент проголосував за зменшення граничного віку перебування на військовому обліку призовників з 27 до 25 років.

Кабінет Міністрів ухвалив спрощений механізм направлення українських військовослужбовців на лікування за кордон.

31 травня Кабінет Міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими українець зможе отримати відстрочку або бути звільнений від призову на строкову службу.

27 червня Верховна Рада України розширила перелік громадян, які можуть бути призвані до лав Збройних Сил України під час мобілізації. За цю норму проголосували у законопроєкті №9342 про доплати та відпустки для військових.

12 липня Кабінет міністрів України змінив процедуру бронювання від мобілізації підприємствами військовозобов'язаних працівників під час воєнного стану. Зокрема, розширено перелік сфер, працівники яких можуть бути заброньовані від мобілізації