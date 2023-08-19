Вагнерівці їдуть з Білорусі через відсутність фінансування РФ, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що білоруське підпілля фіксує зменшення терористів з ПВК Вагнера на території країни з 5,8 тис. до 4,4 тис.

За даними ЦНС, причиною є відсутність фінансування зі сторони РФ. Частина найманців підписала контракт і відбула в країни Африки, а частина пішла у відпустку, однак планує або перейти в інші терористичні структури, або взагалі звільнитися.

"Тим часом режим в Білорусі поки не задовольняє інструкторів з ПВК Вагнера своїм рівнем оплати за послуги, в результаті більшість інструкторів не планує залишатися в країні надовго", - додають у Центрі нацспротиву.

Що відомо про вагнерівців у Білорусі

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом із ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю. Проте Лукашенко наголосив, що очікує від найманців допомоги в обороні Білорусі. Щоправда, від кого має намір оборонятися Білорусь, диктатор не уточнив.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

11 липня в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. Згодом повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

7 серпня в Білорусі стартували військові навчання. Полігони розташовано поруч із Сувальським коридором – ділянкою між Польщею та Литвою і Білоруссю та Калініградською областю Росії.

8 серпня міністр оборони Польщі Маріуш Блащак задовольнив прохання командувача прикордонної служби й наказав посилити кордон із Білоруссю додатковими солдатами. Наступного дня стало відомо, що Польща додатково відправить на кордон із Білоруссю вдвічі більше військових, ніж планувала. 13 серпня у міноборони заявили, що Польща прикриє кордон з Білоруссю вертольотами "Апачі" й танками "Абрамс".

Латвія з 15 серпня мобілізує додаткових прикордонників для посилення кордону з Білоруссю на тлі провокованої мігрантської кризи та гібридних загроз.

Того ж дня керівник Литовської державної прикордонної служби (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що ситуація поблизу Білорусі напружена, але під контролем. Оскільки можливі провокації розглядається збільшення правоохоронців на кордоні.

16 серпня міністр оборони Литви у 1993-1996 рр. та 2000-2004 рр. Лінас Лінкявічюс висловився, що вагнерівців на території Білорусі можуть використати для провокацій на кордоні з Литвою.

У четвер, 17 серпня, для аналізу ситуації на кордоні з Білоруссю президент Латвії Едгарс Рінкевичс спланував засідання ради національної безпеки.