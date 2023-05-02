Верховна Рада прийняла закон щодо покращення якості вищої освіти
Сьогодні, 2 травня, Верховна Рада України прийняла законопроєкт, який має підвищити якість вищої освіти в країні завдяки вдосконаленню роботи Національного агентства
Про це інформує пресслужба ВРУ.
Законопроєкт №8095 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якості вищої освіти" пропонує зміни спрямовані на покращення якості навчання.
У Раді підтримали вдосконалення механізмів роботи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).
Йдеться про структуру опрацюють відповідно до європейських вимог, зокрема в частині функціонування Апеляційної палати.
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Закон також запроваджує постакредитаційний моніторинг та конкретизує механізм визнання сертифікатів про акредитацію освітніх програм. Конкретизовано механізм визнання сертифікатів виданих іноземними акредитаційними агентствами, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів. Дозволяється здійснювати оплату послуг коштом видатків бюджету на підготовку фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів, вдосконалені механізми акредитації освітніх програм.
Крім того, відтепер голова, заступники, інші члени НАЗЯВО, а також посадові особи секретаріату будуть подавати декларації відповідно до вимог закону "Про запобігання корупції", на них не поширюється законопроєкт "Про державну службу".
Повідомляється, що ці зміни сприятимуть підвищенню якості вищої освіти, яка здобувається в українських університетах.
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