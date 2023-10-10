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Верховний комісар ООН із прав людини заявив про загибель цивільних у Газі та назвав облогу порушенням міжнародного права

10 жовтня, 2023 вiвторок
13:58
Світ ООН

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк прокоментував дії ізраїльської авіації в Газі, зазначивши, що багатоповерхові житлові будинки, школи та будівлі ООН стали об'єктами атак, що є порушенням міжнародного права

Про це повідомляє Reuters.

У вівторок Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк заявив, що ізраїльська авіація завдає ударів по житлових будинках, включаючи великі багатоповерхівки, а також по школах і будівлях ООН по всій території Гази, що призводить до жертв серед цивільного населення.

"Міжнародне гуманітарне право є чітким: зобов'язання постійно дбати про захист цивільного населення і цивільних об'єктів залишається чинним протягом усіх атак", - йдеться в заяві Волкера Тюрка.

У відповідь на заяву міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта про посилення блокади сектора Газа, Тюрк заявив, що "облоги", які ставлять під загрозу життя цивільного населення, заборонені міжнародним правом.

Події в Ізраїлі

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го. 

Вранці 8 жовтня ліванська "Хезболла" оголосила про приєднання до сил ХАМАС і взяла на себе відповідальність за обстріл ракетами та мінометами бази ЦАГАЛ на півночі Ізраїлю. Палестинський Ісламський джихад також заявив, що його бойовики приєдналися до нападу ХАМАСу на Ізраїль. 

Низка країн світу засудила терористичний напад бойовиків ХАМАСу та висловила підтримку Ізраїлю в захисті від агресії. Серед них - США, Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Україна, Франція, Угорщина, Нідерланди, Хорватія, Чехія, Швеція, Угорщина, Норвегія, Кіпр, Індія, Боснія і Герцоговина, Аргентина, Австралія, а також Європейський Союз. Загалом 82 країни засудили вторгнення ХАМАСу та Ісламського джихаду на територію Ізраїлю.

9 жовтня армія Ізраїлю повернула під контроль всі райони на кордоні із Сектором Гази. При цьому не виключено, що на ізраїльській території все ще перебувають бойовики ХАМАСу. Ізраїль також оголосив про повну енергетичну та продовольчу блокаду сектора Гази.

ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив у розмові з Джо Байденом, що Ізраїль "буде змушений" розпочати наземну операцію в секторі Гази.

Бойовики ХАМАСу заявили, що почнуть вбивати цивільних заручників та транслювати страти за удари по сектору Газа, що здійснюватимуться без попереджень про цілі.

Представник ХАМАСу заявив, що угруповання відкрите до перемовин з Ізраїлем про перемир'я, оскільки "цілі були досягнуті".

ООН
Ізраїль
Палестина
Війна в Ізраїлі
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