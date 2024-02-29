Байден пропонує країнам G7 до червня скласти плани використання заморожених активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Байден хотів би, щоби заморожені активи використовувалися для фінансування бюджетних потреб України, а потім для її відновлення, сказав співрозмовник агентства. Президент США не вважає, що використання російських заморожених коштів замінює необхідність допомоги Україні, сказав інший співрозмовник.

За словами джерел Bloomberg, поінформованих про нещодавні переговори, Байден у приватному порядку сказав союзникам, що у разі, якщо Україна програє у війні, він вважає, що міжнародний порядок буде порушено щонайменше на наступні п'ять десятиліть.

Як зазначається, представники країн G7 обговорюють варіанти використання 280 мільярдів доларів заморожених активів Центрального банку Росії.

Дебати відбуваються в той час, коли Україна стикається з критичною нестачею артилерії та боєприпасів, союзники намагаються швидко знайти джерела постачання, і водночас 60 мільярдів доларів економічної допомоги залишаються заблокованими в Конгресі США.

Союзники сходяться на думці, що заморожені кошти повинні залишатися недоступними для Росії, якщо вона не пообіцяє допомогти у відновленні України, але розходяться в думках щодо того, наскільки законним буде їхній повний арешт.

Франція та Німеччина, а також Європейський центральний банк досі чинили опір усім діям, які призвели б до арешту російських коштів. Вони побоюються заходів у відповідь, спрямованих на європейські активи, а також потенційного впливу на фінансову стабільність і статус євро як резервної валюти, повідомляло раніше агентство Bloomberg.

Міністр фінансів США Джанет Єллен раніше закликала найбільші країни з розвиненою економікою знайти спосіб використання заморожених російських активів, щоб допомогти зміцнити захист

Велика Британія та Канада також виступають за арешт російських активів, за словами одного із співрозмовників агентства.

Одна із проблем полягає в тому, що переважна більшість коштів перебувають в Європі і будь-яка угода має бути підтримана всіма країнами G7. Інша проблема – знайти варіант, який усі союзники визнають юридично обґрунтованим і який допоможе знизити ризики для євро.

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.