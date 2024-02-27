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"Є економічні та моральні аргументи": очільниця мінфіну США закликала країни G7 знайти спосіб передати Україні заморожені активи РФ

27 лютого, 2024 вiвторок
17:10
Світ Міністерка фінансів США Джанет Єллен

Міністерка фінансів США Джанет Єллен закликала країни Великої сімки знайти спосіб передати заморожені російські активи, щоб допомогти зміцнити оборону України та забезпечити відновлення країни після війни

Про це повідомляє Bloomberg.

"Існують сильні міжнародно-правові, економічні та моральні підстави для руху вперед", - наголосила Єллен. - Велика сімка повинна працювати разом над вивченням низки запропонованих підходів".

ЄС, країни G-7 та Австралія заморозили близько 260 мільярдів євро у вигляді цінних паперів та готівки, понад дві третини з яких знаходяться на території ЄС. 

Усі сторони погоджуються, що ці кошти мають залишатися недоступними для Росії, якщо вона не погодиться допомогти у відновленні України, але вони розходяться в думках щодо законності повного арешту цих активів.

Єллен зауважила, що окрім простого арешту активів, інші ідеї включають використання їх як заставу для позик на світових ринках.

За словами Єллен, розблокування активів для допомоги Україні "стало б рішучою відповіддю на безпрецедентну загрозу глобальній стабільності з боку Росії". 

"Це дало б зрозуміти, що Росія не може перемогти, продовжуючи війну, і стимулювало б її сісти за стіл переговорів про справедливий мир з Україною", - пояснила вона.

США і Велика Британія наполягають на тому, щоб союзники по G-7 повністю арештували активи центрального банку, але європейські члени групи, особливо Франція і Німеччина, наразі виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може зашкодити стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.

У виданні пояснили, що позиція країн-членів ЄС має вирішальне значення, оскільки переважна більшість коштів знаходиться в Європі, переважно в бельгійському кліринговому центрі Euroclear. 

Що відомо про конфіскацію російських активів

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала  конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Тим часом Єврокомісія має план залучити 15 млрд євро із заморожених активів Росії, щоб направити їх як фінансову допомогу для України.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

24 січня комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їх передачі Україні.

30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їхню передачу новому фонду для відновлення України.

У Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро, їх хочуть передавати Україні.

Країни Великої сімки та ЄС обговорюють план використання заморожених активів російського центрального банку на суму понад 250 млрд доларів як заставу для фінансування відновлення України.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених російських активів на території ЄС на користь України.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що країни Заходу мають сміливіше підходити до конфіскації російських активів, які вони заморозили після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Теги:
Економіка
Україна
Росія
Війна з Росією
США
допомога Україні
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